Maskin och fordonsreparatör
2026-04-11
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som med kunskap, erfarenhet och intresse vill bidra till att utveckla och stärka kommunens verkstad och förvaltningen av vår fordonsflotta.
Som fordonsreparatör hos oss ansvarar du, tillsammans med övriga reparatörer och hantverkare för löpande drift och vård av vår fordonsflotta.
Kommunens fordon består av ca 160 bilar varav 38 % elbilar och en maskinpark för yrkesmässig skötsel av vår utemiljö och vägnät samt transporter. våra fordon är i drift varje dag året runt och vår uppgift är att säkerställa att de fungerar så problemfritt som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fullgjord gymnasieutbildning med inriktning mot fordonsteknik och har yrkeserfarenhet av att arbeta med en varierande fordonspark med både nya och äldre fordon. Du måste ha vana av att yrkesmässigt arbeta i verksamhets och fordonssystem för diagnostisering och dokumentation.
Pesonen vi söker är ordningsam och strukturerad samt har en förmåga att hantera intensiva arbetsperioder.
Tillsammans med dina yrkeskunskaper värderar vi dina personliga egenskaper mycket högt, vi söker en god kollega med förmåga till samarbeta och problemlösning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet att arbeta med yrkesmaskiner då vi förvaltar kommunens arbetsfordon, traktorer, gräsklippare och sopmaskiner
Du har naturligtvis körkort med lägst behörighet BE, vi ser C-behörighet samt maskinvana som meriterande.
Två av varandra oberoende referenser krävs.
Provanställning kan förekomma.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Dina personliga egenskaper
Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper, att se vad som behöver göras, ett genuint intresse för yrket, samt förmåga att prioritera och hantera stunder av hög arbetsbelastning.
Ett utpräglat ordningssinne, noggrannhet och känsla för service kännetecknar ditt arbete.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga, att vara en god kollega och ha en social kompetens då du möter och stöttar kommunens olika verksamheter genom både planerade och akuta åtgärder på kommunens fordonspark. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317365".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY
För detta jobb krävs körkort.
Östra Göinge kommun Kontakt
Facklig representant nås via kommunens växel 044-775 60 00
