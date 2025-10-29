Marksäkerhetsingenjör till Launch Teamet
2025-10-29
Välkommen till SSC - Swedish Space Corporation, den perfekta arbetsplatsen för dig som brinner för teknik i allmänhet och rymden i synnerhet.
Med rymdorganisationer, forskningsinstitut, institutionella och kommersiella aktörer som kunder, erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation, rymdkonsulttjänster, raket- och ballongsystem, flygtesttjänster, framdrivningssystem för satelliter och mycket mer.
SSC har dessutom ett av världens största globala nätverk av markstationer för satellitkommunikation. Vi äger och driver rymdbasen Esrange i Kiruna i norra Sverige, med sikte att i närtid kunna skjuta upp satelliter.
Vill du vara med och utveckla en arbetsplats där människor, teknik och rymd möts? Hos oss får du möjlighet att bidra till något som verkligen gör skillnad - att använda rymden för att skapa nytta på jorden.
Nu söker vi en Marksäkerhetsingenjör som delar våra värderingar - Kundpassion, Omtanke, Samarbete, Nyfikenhet och Mod, och vill vara med och spela en viktig roll i vår fortsatta utveckling inom rymdteknik och uppskjutningar.
DIN ROLL
Vill du ha ett arbete där säkerhet och rymd möts på riktigt? Som Marksäkerhetsingenjör i vårt Launch Team blir du en viktig del av det team som gör våra raket- och ballonguppskjutningar möjliga.
I rollen arbetar du nära verksamheten och har ett tydligt syfte: att säkerställa en trygg och säker miljö under våra kampanjer. Ditt arbete spänner över hela kedjan - från planering och förberedelser till att vara på plats under uppskjutningarna.
Du kommer bland annat att:
Planera, riskbedöma och förbereda marksäkerheten inför kampanjer.
Delta operativt under raket- och ballonguppskjutningar.
Underhålla och vidareutveckla de system och den utrustning som används vid uppskjutningarna.
Bidra till att ständigt förbättra våra rutiner och arbetssätt kring säkerhet.
Hos oss får du en gedigen introduktion och utbildning för att kunna ta ansvar för marksäkerheten under våra kampanjer. Det här är ett arbete där du får kombinera teknik, säkerhet och praktiskt arbete i en miljö som är unik i världen. Rollen innebär även operativt arbete på plats under raket- och ballongkampanjer, vilket kräver flexibilitet både i arbetssätt och arbetstider.
VEM DU ÄR
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gillar när det händer saker. Du är flexibel, lösningsorienterad och trygg i att snabbt kunna växla fokus när situationen kräver det. Du har både ett tekniskt intresse och ett säkerhetstänk som sitter i ryggraden.
Vi ser gärna att du har:
Ingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet inom ett relevant tekniskt område.
Erfarenhet av säkerhetsarbete, riskbedömning eller arbete i miljöer där säkerhet är centralt.
God förståelse för säkra arbetssätt och operativa rutiner.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Möjlighet att arbeta flexibla tider under kampanjer.
Det viktigaste är din inställning och din vilja att bidra till ett säkert och framgångsrikt teamarbete.
VARFÖR SSC?
Hos oss på Esrange Space Center i Kiruna får du en unik arbetsplats där teknik, natur och rymd möts. Här arbetar människor med stor kompetens och passion för det vi gör, att bidra till forskning, innovation och en hållbar rymdverksamhet.
VI ERBJUDER DIG
En av världens mest spännande och snabbast växande branscher inom rymdbranschen.
En spännande och dynamisk arbetsplats med medarbetare och kunder över hela världen.
Utrymme att utvecklas i takt med företagets tillväxt och framtidsmål.
30 dagars semester samt traditionella helgdagar - vi erbjuder dessutom extra lediga dagar.
Friskvårdsbidrag (5 000 SEK/år).
Attraktiv tjänstepension (ITP) och möjlighet att löneväxla till pension.
En internationell arbetsplats som präglas av en öppen atmosfär och ett utmanande arbetsklimat i ständig utveckling.
PLACERING
Tjänsten är en heltidsanställning baserad vid Esrange Space Center utanför Kiruna där du arbetar mitt i händelsernas centrum. Arbetet sker främst på plats, men kan i undantagsfall utföras på distans. Under våra raket- och ballongkampanjer deltar du aktivt, vilket ibland innebär arbete utanför ordinarie tider eller på andra platser.
NÄSTA STEG
Om denna möjlighet väcker ditt intresse så är du varmt välkommen med din ansökan! Vi går igenom ansökningar löpande och intervjuer genomförs under processens gång. Vänligen bifoga ditt CV i samband med ansökan. Du har möjlighet att komplettera med ett personligt brev, men vår bedömning kommer i första hand att utgå från din kompetens och erfarenhet som framgår av CV:t, i syfte att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess.
Detta är en säkerhetsklassad position och kommer att kräva en bakgrundskontroll före anställning.
FÖR MER INFORMATION
Vid frågor som rör anställningsvillkor eller fackliga frågor är du välkommen att kontakta våra fackliga representanter:
Sveriges Ingenjörer: af@sscspace.com
Unionen: unionen@sscspace.com
VI HJÄLPER JORDEN ATT DRA NYTTA AV RYMDEN
Swedish Space Corporation (SSC) är en ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster med mer än 50 års erfarenhet. Vi hjälper rymdorganisationer, forskningsinstitut, kommersiella och institutionella aktörer från hela världen att få tillgång till rymden.
Med lokal närvaro på alla kontinenter och cirka 700 engagerade medarbetare erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation och satellitkontrolltjänster, rymdfarkostoperationer, raket- och ballongsystem, uppskjutningstjänster och flygtesttjänster, samt ingenjörs-, drift- och konsulttjänster för rymduppdrag.
We help Earth benefit from space.
