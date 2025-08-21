Marknadsundersökare hemifrån
Start omgående!
Du jobbar hemifrån.
Deltid, timanställning.
Fast timlön
Vi är i behov av fler medarbetare.
Du kommer att jobba med att genomföra en enkel marknadsundersökning. Flexibla arbetstider.
Tidigare vana av marknadsundersökning är meriterande, men inget krav. En stark vilja räcker långt.
Du kan styra dina arbetstider från vecka till vecka efter egna önskemål.
Självklart vill vi att du är noggrann, positiv, serviceinriktad, och älskar att göra våra kunder nöjda.
Vi förutsätter att du förstår och kan uttrycka dig väl på svenska.
Vi behöver någon omgående! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: marianne.ahlstrand@hemstadat.se
