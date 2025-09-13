Marknadsområdescontroller
Vi på Kura Omsorg söker nu en Marknadsområdescontroller, med placering i Örebro. Vi verkar i hela landet med huvudkontor i Örebro och lokalkontor i Trollhättan och Örnsköldsvik. I marknadsområdet ingår även bolagen Vi Omsorg som finns i Mora och Borlänge, samt OP Assistans i Gävle. Vi erbjuder ett sammanhang där utveckling och nya idéer uppmuntras och letar efter dig som har viljan, modet och kunskapen att leda andra mot gemensamma mål. Bolagen i marknadsområdet är anordnare av personlig assistans till ca 300 kunder runt om i Sverige. Vi är en del av Team Olivia som är en ledande aktör inom personlig assistans i Sverige. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-13Om tjänsten
Som Marknadsområdescontroller hos oss är du en viktig del i marknadsområdets ledningsgrupp och stöttar och rapporterar i frågor gällande såväl lönsamhet som tillväxt och är involverad i bland annat verksamhetsstyrning genom uppföljningar och analyser.
Du verkar i en miljö där samarbete, teamkänsla, affärsmässighet och förändringar är naturliga delar av vardagen och samarbetar med både de ekonomer som finns lokalt men även inom andra delar av Team Olivia.
Exempel på arbetsuppgifter;
En nyckelfaktor för att säkerställa bolagens resultat är att tillsammans med de kundansvariga uppdragscheferna, analysera, följa upp och hitta förbättringar på kundnivå.
Tillsammans med respektive bolagsansvarig, sätta budget och prognoser, samt månadsvis följa upp resultat mot dessa.
I rollen som controller förväntas du arbeta preventivt med ekonomiska strategier i våra bolag. Vi förväntar oss att du har en pedagogisk sida som bidrar till utbildning av våra uppdragschefer kring ekonomiska begrepp och utfall. Detta då vi tror att detta leder till engagemang och förståelse där varje enskild kund behöver bidra till bolagets helhet.
Marknadsområdesontroller rapporterar direkt till marknadsområdeschefen.
Om dig
Vi söker en noggrann, ödmjuk och kommunikativt skicklig controller. Du vågar fatta egna beslut, drivs av att lära dig nya saker, vågar ta hjälp när det behövs och känner dig trygg i att prioritera. Förutom att du är strukturerad och målinriktad har du förmågan att kombinera affärsmässighet med en moralisk kompass. Vi tror att du är en person som hittar lösningar och har ett flexibelt förhållningssätt. För att du ska bli framgångsrik i rollen hos oss ser vi gärna att du är samarbets- och förändringsorienterad.
Du är van vid att arbeta med och för människor och motiveras av att analysera, följa upp och pedagogiskt förmedla ett budskap som ger önskad effekt i framtiden. Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomiområdet
Aktuell erfarenhet av likvärdig roll, Controller eller Business Controller
Tidigare erfarenhet från personalintensiva verksamheter
Goda systemkunskaper. Erfarenheter i Mercur och SDWorx är meriterande
Mycket goda kunskaper i G-suite, alt. mycket goda kunskaper inom Excel
Branschvana inom vård-och omsorgsområdet är meriterande. Vi ser det också som meriterande om du har kunskaper om LSS-lagstiftningen samt personlig assistans.
Flytande svenska i tal såväl som skrift
Vi erbjuder
Ett sammanhang där utveckling och nya idéer uppmuntras i ett bolag i tillväxt. Vi letar efter dig som har viljan, modet och kunskapen att leda andra mot gemensamma mål och morgondagens utmaningar. Om du vill vara med på vår resa att göra en verklig skillnad inom omsorgssektorn och uppfyller de angivna kraven, välkomnar vi dig att ansöka via länken nedan!
Om rekryteringen eller vid frågor
Sista ansökningsdag är 5 oktober 2025 . Vi träffar kandidater löpande och därför kan tjänsten komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Tillträde sker så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Under rekryteringen kan vi komma att genomföra tester och bakgrundskontroller och med din ansökan ger du oss medgivande till detta.
För frågor om tjänsten kontakta Team Olivias ekonomichef; Annika Rosén: annika.rosen@olivia.se
och för frågor om rekryteringsprocessen Team Olivias rekryteringschef; Regina Lindstedt: regina.lindstedt@olivia.se
Välkommen med din ansökan!
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Ersättning
