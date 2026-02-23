Marknadskoordinator
2026-02-23
På Boplats Syd arbetar vi varje dag för att göra möjligheten till ett eget hem enkel, trygg och effektiv, för både bostadssökande och hyresvärdar. Genom nära samarbeten med våra hyresvärdar och en tydlig och transparent köordning där kötiden styr och reglerna är lika för alla, gör vi det enklare för fler att hitta ett hem att trivas i. Vill du vara med och göra verklig skillnad för bostadssökande och hyresvärdar, i en roll där ditt arbete bidrar till att fler kan ta steget in i sitt nästa hem? Välkommen med din ansökan.
Boplats Syd AB är ett kommunägt bolag, helägt av Malmö stad, som arbetar med bostadsförmedling. Vi förmedlar förstahandskontrakt från ett nittiotal privata och kommunala hyresvärdar i flera kommuner i Skåne.
Vi letar efter dig som vill stärka upp vårt marknadsteam vid behov och bidra med din kompetens när den verkligen gör skillnad. Du kommer att arbeta på avdelningen Marknad och digital utveckling. Vi är ett team på sex personer som arbetar nära varandra, delar kunskap och hjälps åt när behoven skiftar. Rollen är bred och passar dig som trivs med variation, ansvar och att få arbeta hands-on med både innehåll och genomförande. Du kommer jobba tätt med vårt marknads- och kommunikationsteam bestående av en kommunikatör och en marknadskoordinator.
Vad du kommer att göra:
Producera och kanalanpassa innehåll - främst grafik, bild och rörligt material - för olika målgrupper i både digitala och analoga kanaler, såsom nyhetsbrev, presentationer, sociala medier, annonser, årsredovisning och statistikrapporter
Uppdatera vår hemsida med relevant information
Hjälpa till med att genomföra interna och externa evenemang
Samarbeta med externa leverantörer och samarbetspartners inom ditt område
Stötta både Boplats Syd, och i viss mån våra hyresvärdar, med fotografering och filmning
Ansvara för att det producerade materialet är tillgängligt enligt riktlinjer t.ex. WCAG
Kvalifikationer
Du har arbetat i en liknande roll under minst ett år eller har annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har högskoleutbildning eller motsvarande relevant utbildning inom områdena kommunikation, grafisk produktion eller digital marknadsföring.
Utöver att du har arbetat i Adobesviten har du även kunskap om hur man sätter upp en digital annonskampanj från idé till publicering. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du även kan danska. Det här är en roll för dig som trivs med att kliva in, ta tag i uppgifter direkt och driva dem hela vägen från start till mål.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att vara en viktig del i ett större sammanhang hos Boplats Syd.
Du kan Adobe Creative Cloud (främst Photoshop, Illustrator och InDesign) och har ett öga för det grafiska. (Här vill vi se en portfolio med tidigare arbeten)
Du har arbetat med digital marknadsföring och har koll på uttryck som SoMe, lead generation, CPC, CPM, SEO, SEM m.m.
Du har kunskap inom i olika CMS som t.ex. WordPress eller Episerver. Om du tidigare har arbetat i Piranha CMS är det ett stort plus
Du kan grundläggande fotografering och filmning
Du har B-körkort
Tjänsten är en intermittent anställning (behovsanställning) med ett uppskattat initialt behov om cirka 200 timmar. Vi ser gärna att du kan börja omgående.Så ansöker du
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta chef för marknad och digital utveckling Nermin Delilovic på nermin.delilovic@boplatssyd.se
, 0734-16 00 66
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
