Marknadskoordinator - Insamling
Mind (Fören Psykisk Hälsa) / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2025-12-09
eller i hela Sverige
Mind är en ideell organisation som arbetar för psykisk hälsa och för att förebygga självmord. Vi erbjuder stöd genom samtalslinjer, sprider kunskap och bedriver opinion- och påverkansarbete. Vår vision är ett samhälle där människor med psykiska besvär och psykiatriska tillstånd blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv.
Vi söker en marknadskoordinator för insamling till Minds Kommunikations- och insamlingsteam. Marknadskoordinatorn kommer främst att stötta Insamling operativt samt bidra med grafiskt innehåll och är en integrerad del av hela kommunikations- och insamlingsenheten som består av 7-8 personer. Teamet leds av kommunikations-och insamlingschefen.
Rollen är en nyinrättad tjänst och har ansvar att praktiskt driva och genomföra beslutade insamlingsinsatser.
Rollen har en viktig operativ funktion och syftar till att tillsammans med projektledarna för privat- och företagsinsamling bidra till att uppnå målen för insamling i enighet med målen för Minds strategi för hållbar finansiering. I rollen ingår också att praktiskt skapa, formge och leverera grafiskt innehåll för olika kanaler och ändamål.
Vi söker dig som är strukturerad, kreativ och har en stark förmåga att driva projekt utifrån beslutade ramar.
Erfarenhet av insamlingsarbete och ideell sektor samt kunskap om psykisk hälsa och suicidprevention är meriterande.
Ansvarsområden
Praktiskt driva och genomföra insamlingsinsatser enligt beslutade planer.
Skapa, formge och leverera grafiskt innehåll för olika kanaler och ändamål.
Hantera administrativa uppgifter relaterade till insamlingsarbetet.
Koordinera och administrera egna insamlingar, minnesgåvor, andra insamlingsinitiativ, utskick och event.
Produktionsleda insatser i samband med kampanjer, framtagning av produkter, trycksaker och administrera kommande webbshop.
Bidra till att utveckla och implementera strategier för att öka insamlingen från privatpersoner och företag.
Delta i arbetsgrupper och tvärgrupper med särskilt fokus på insamling.
Kvalifikationer - Krav
Högskoleutbildning, eftergymnasial utbildning eller motsvarande inom kommunikation, marknadsföring, medie- och kommunikationsvetenskap.
Minst tre års erfarenhet av att arbeta operativt med produktionsledning av kampanjer inom kommunikation och digital marknadsföring.
God vana av att arbeta med administrativa CRM-system.
Dokumenterad erfarenhet av att skapa, formge och leverera grafiskt innehåll för olika kanaler och ändamål.
Dokumenterad erfarenhet av att skapa grafiskt innehåll som skapar engagemang och berör.
Dokumenterad erfarenhet av och god förståelse för arbete med digitala kanaler och sociala medier.
God vana av att arbeta i grafiska formgivningsprogram, till exempel Canva och/eller Adobe Creative Suite.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av insamling i ideell sektor, gärna inom värderingsstyrd verksamhet.
Erfarenhet av att använda AI-verktyg för att effektivisera grafisk produktion, struktur, koordinering och ledning av projekt.
Kunskap om psykisk hälsa och suicidprevention.
Erfarenhet av arbete i säljande roll.
Personliga egenskaper
Drivande, leveranssäker och bra på avslut.
God förmåga att prioritera för verksamhetens bästa.
Lyhörd, prestigelös och nyfiken.
Bra på att samarbeta med andra, se andras perspektiv och behoven för organisationen som helhet.
Självständig och initiativtagande.
Strukturerad och kreativ.
Vi erbjuder en hybrid arbetsplats med tre dagar på kontoret och två hemifrån. Självklart har vi kollektivavtal, ett generöst friskvårdsbidrag samt en hälsoförsäkring där vi snabbt kan få hjälp via en rehabkoordinator. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mind (Fören Psykisk Hälsa)
, https://mind.se/
Karlavägen 108 5TR (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Mind Fören Psykisk Hälsa Jobbnummer
9636411