Marknadskommunikatör
2025-09-08
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Borås
, Jönköping
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Är du en kreativ och strategisk kommunikatör? Var med och gör skillnad för både näringslivet och invånarna i vår kommun. Här får du möjlighet att arbeta med kommunikation som stärker konkurrenskraft och hållbarhet - i nära samverkan med kollegor och partners.Om tjänsten
Tjänsten är en del av vårt nya projekt Kompetens för en hållbar plastindustri, som vi driver tillsammans med ett 50-tal företag samt flera utbildnings- och samarbetspartners. Några av dessa är vuxenutbildningen på Campus Gislaved och vårt näringslivsbolag Enter Gislaved.
Projektet pågår i tre år och har som mål att stärka plastindustrins konkurrenskraft genom hållbar omställning och kompetensutveckling. Kommunikation är en nyckel i det arbetet - för att sprida kunskap, lyfta fram goda exempel och skapa engagemang hos både företag och medarbetare.
Du får arbeta med att stärka kommunikationen för både näringslivet och kommunen, på ett strategiskt och operativt plan. Din roll blir central i projektet och du kommer att arbeta nära styrgrupp, projektledare och utbildningsaktörer. I det ingår också att bidra till framtagandet och utvecklingen av projektets kommunikationsstrategi och kommunikationsplan.
Utöver projektet är tjänsten en viktig del av kommunens långsiktiga satsningar för tillväxt, kompetensförsörjning och attraktivitet.
Det är en tillsvidareanställning placerad på kommunikationsavdelningen i kommunhuset och du rapporterar till kommunikationschefen.
Vad gör en marknadskommunikatör hos oss?
Det här är en bred roll där du får kombinera kreativitet och analys med praktiskt genomförande. Bland annat innebär arbetet att:
Producera och sprida innehåll i form av reportage, artiklar, filmer, poddar, digitala sändningar samt inlägg för webb och sociala medier.
Planera, driva och följa upp kommunikationsinsatser samt ha praktiskt ansvar för mötesbokningar och genomförande av event.
Bidra till kommunens övergripande kommunikationsarbete, ge råd och stöd samt säkerställa hög kvalitet.
Följa upp resultat, omvärldsbevaka och utveckla nya idéer för att nå våra mål.
Bygga relationer och samverka med företag, utbildningsaktörer, kollegor och andra viktiga parter.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom kommunikation, marknadsföring eller motsvarande.
Är trygg i att arbeta med text, bild, film och digital publicering.
Har erfarenhet av kommunikationskampanjer och varumärkesbyggande arbete.
Kan anpassa budskap till olika målgrupper och växla mellan strategiskt, operativt och praktiskt arbete.
Är relationsskapande och samarbetar gärna, både internt och externt.
Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Har B-körkort.
Om dig som person
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp något nytt. Det här är en ny tjänst, vilket betyder att du får stort utrymme att påverka, utveckla och forma både innehåll och arbetssätt.
Du är självgående, ansvarstagande och gillar att ta egna initiativ. Samtidigt uppskattar du lagarbete och tycker att det är roligt att samarbeta och dela idéer med andra. Du bidrar med energi och nya perspektiv samt har en god social förmåga som gör att både kollegor och externa kontakter känner sig trygga.
Här får du eget ansvar och mandat, men du kommer aldrig att stå ensam - vi jobbar nära varandra, delar erfarenheter och stöttar alltid upp när det behövs. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper - inte bara hur du kan komplettera och stärka vårt team, utan också hur vi tillsammans kan skapa en arbetsplats där du trivs och känner dig hemma.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av ett kreativt team på sex personer som tycker om att samarbeta och bolla idéer med varandra. Vi hjälps åt, delar vår kunskap och ser till att ingen står ensam när det kör ihop sig. Här stöttar vi varandra i både vardagen och när det behövs lite extra.
Vi uppskattar när alla bidrar med sina olika perspektiv och där vi tillsammans hittar lösningar. Samtidigt är vi måna om en bra balans mellan jobb och fritid. Vi ser verkligen fram emot att välkomna en ny kollega som vill vara med och utveckla både vårt arbete och vårt team.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
