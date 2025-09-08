Marknadschef Visit Piteå
Piteå Kommun / Chefsjobb / Piteå Visa alla chefsjobb i Piteå
2025-09-08
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Kommun i Piteå
, Luleå
, Pajala
eller i hela Sverige
Piteå är på en spännande resa. Vi vill bli Sveriges bästa plats att bo på och växa till 50 000 invånare år 2050. Nu söker vi dig som vill leda arbetet med att marknadsföra och utveckla vår plats och destination - och göra Piteå ännu mer känd, attraktiv och älskad.
Som marknadschef för Visit Piteå blir du en viktig del av kommunens kommunikationsstab och Marknad och event. Du leder ett team inom evenemang, turism och besöksnäring och arbetar nära kommunikationschefen, kommunikationsstaben och våra samarbetspartners. Tillsammans driver vi utvecklingen av Piteå som plats, stad och destination.
Ditt uppdrag
Din roll handlar om att bygga nätverk och skapa samverkan - lokalt, regionalt och nationellt. Du har en del i ansvaret för att utveckla Piteå som evenemangs- och kulturstad i linje med strategin "Mer av kul" genom att förvalta och vidareutveckla Piteås platsvarumärke enligt Varumärkesstrategi 2025-2027. Genom marknadsföring, aktiviteter och relationsskapande bidrar du också till ökad inflyttning.
Du leder arbetet i enheten Marknad och event, där även Turistcenter ingår. Förutom ditt eget team har du tillgång till kommunikationsstaben som inhousebyrå. Genom dem kommer du också att ha ett nära samarbete med upphandlade byråer samt näringsliv, kulturaktörer och kommunens ledning.
Vem är du?
Vi söker dig som är utåtriktad, målmedveten och samarbetsinriktad. Du är trygg i ditt ledarskap, van att bygga relationer och har lätt att röra dig i olika miljöer och sammanhang. Vi tror att du har erfarenhet av att driva projekt, leda event och processer som kräver både strategiskt tänkande och operativ närvaro - du är ofta mer ute på fältet än bakom skrivbordet.
För rollen ser vi att du har utbildning inom marknadsföring, turism eller motsvarande erfarenhet, minst fem års erfarenhet av liknande arbete samt dokumenterad ledarskapsvana. Du har en god språkkänsla, talar och skriver utmärkt svenska och god engelska och har lätt för att prata inför människor. Och kanske viktigast av allt - du delar vår övertygelse om att Piteå är en plats lätt att älska.Publiceringsdatum2025-09-08Om företaget
Vi är kommunikationsgänget på Piteå kommun - ett team som brinner för att lyfta Piteå och göra det enkelt för både invånare och besökare att hitta information, service och upplevelser. Just nu pågår ett omfattande utvecklingsarbete där en ny varumärkesstrategi, ny grafisk profil och ny logotyp håller på att implementeras. Vi lanserar inom kort nya webbplatser för kommunen och driver redan platsvarumärkets egen webb, Piteå Stories.
En annan spännande satsning är Piteå Visitor Center, där Turistcenter och Medborgarservice slås ihop till en ny mötesplats. Här kommer du och ditt team att ha en central roll i den fortsatta utvecklingen.
Tillträde: enligt överenskommelse
Plats: Piteå
Sista dag att ansöka är 25 september 2025 Ersättning
Enl ÖK Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), http://www.pitea.se Arbetsplats
Piteå Kommun Kontakt
Kommunikationschef
Marie Lindgren Berglund marie.lindgrenberglund@pitea.se 0911-697131 Jobbnummer
9497354