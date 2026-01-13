Marknadschef
Randstad AB / Chefsjobb / Partille Visa alla chefsjobb i Partille
2026-01-13
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Partille
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Partille Energi är ett lokalt och finansiellt starkt energibolag med ett tydligt samhällsuppdrag. Vår vision är att vara en drivande samhällsutvecklare i Partille, där vi prioriterar lokal nytta och hållbarhet framför maximal vinst. Med en liten organisation på endast nio medarbetare bygger vår affärsmodell på nära samarbeten och effektiv outsourcing av drift och specialistfunktioner.
Som Marknadschef får du ett helhetsansvar för att stärka vårt varumärke utifrån kärnvärdena; enkelt, kundnära och pålitligt.
Vi söker dig som vill kombinera den strategiska utvecklingen av varumärket med ett genuint engagemang för lokal utveckling. I en organisation med korta beslutsvägar får du en nyckelroll i vår resa mot målet att vara Partillebornas självklara val för hållbara energilösningar.
Som Marknadschef är du direkt underställd VD och tar plats i ledningsgruppen med ett helhetsansvar för försäljning, marknadsföring och kommunikation inom samtliga affärsområden: fjärrvärme, elhandel, elproduktion och elnät. Ditt uppdrag är att både utveckla och realisera bolagets strategier, med ett särskilt fokus på att stärka kundnöjdheten. Under 2026 väntar strategiskt viktiga projekt såsom lanseringen av publik elhandel i Partille och införandet av nya elnätstariffer. Rollen innefattar även fullt personal- och resultatansvar för marknadsfunktionen och kundservice, där du genom ett coachande ledarskap förväntas fortsätta utveckla både teamet och den underställda kundservicechefen.
Ansvarsområden
Ta helhetsansvar för varumärkesplattform, positionering, budskap och grafisk profil, och säkerställa ett enhetligt och modernt uttryck i alla kanaler mot privatkunder, företagskunder och andra intressenter.
Budget och resultatansvar inklusive prissättning av bolagets tjänster och produkter.
Planera och genomföra försäljningsinsatser för fjärrvärme och elhandel, inklusive erbjudandeutveckling, prissättningsunderlag, kampanjer och lojalitetsstärkande åtgärder, med särskilt fokus under uppbyggnadsfasen på lokal publik elhandel i Partille.
Driva och samordna kommunikation kring nya elnättaxor och annan regleringsrelaterad information så att kunderna får tydliga, begripliga och förtroendeskapande budskap.
Sätta mål, följa upp och utveckla kundservice utifrån NKI, svarstider, klagomålshantering och kvalitet i kunddialogen, samt leda ett systematiskt förbättringsarbete.
Säkerställa väl fungerande intern kommunikation kopplat till förändringar, projekt och bolagets strategi, samt bidra aktivt i ledningsgruppens gemensamma arbete.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Partille Energi med Randstad. Ansvarig rekryteringskonsult är Jenny Gillard jenny.gillard@randstad.se
och du är välkommen att ta kontakt vid frågor kring tjänsten. Varmt välkommen med din intresseanmälan senast den 11 februari. Vi vill uppmärksamma dig på att din ansökan kan komma att bli en offentlig handling. Kvalifikationer
Relevant akademisk examen inom marknadsföring, kommunikation, ekonomi eller motsvarande, alternativt annan utbildning kombinerad med lång, relevant erfarenhet.
Flerårig dokumenterad erfarenhet som marknadschef eller motsvarande ledande roll med kombinerat ansvar för marknad/kommunikation och försäljning, gärna med ansvar även för kundservice.
Bevisad förmåga att leda och implementera förändrings- och förbättringsarbete, gärna kopplat till nya affärserbjudanden.
Erfarenhet från energi, infrastruktur, telekom eller annan reglerad tjänstesektor med både privat- och företagskunder ses som klart meriterande.
Vi söker en trygg och coachande ledare med förmåga att skapa engagemang, tydlighet och struktur i organisationen. Som person är du strategisk och analytisk med en god förmåga att se helheten, prioritera rätt och omsätta insikter om kund och marknad till konkreta planer och uppföljningsbara mål. Då bolaget har ett högt fokus på att köpa tjänst bör du ha en god fallenhet för att delegera och följa upp. Du har en mycket stark kommunikativ förmåga på svenska och agerar med trygghet som talesperson i lokala sammanhang samt i dialog med media och andra intressenter. Rollen kräver att du är affärsorienterad och kundfokuserad, med en särskild fallenhet för att balansera kundnytta och lönsamhet mot de krav på regelefterlevnad som finns inom en kommunalt ägd bolagsstruktur.Om företaget
Partille Energi AB
Partille Energi - Partillebornas egna energibolag
Det skall vara enkelt att vara kund hos Partille Energi. Vi månar om våra kunder och vi är engagerade i vårt närsamhälle. Som leverantör till Partilles invånare, företag och förvaltningar, vill vi bidra till att stärka kundernas och Partilles konkurrenskraft.
Elnätsverksamheten, som vi äger, förvaltar och utvecklar, vill vi att våra kunder skall förknippa med samma positiva värden som med våra andra verksamheter. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Partille Energi AB Kontakt
Jenny Gillard jenny.gillard@randstad.se +46707932741 Jobbnummer
9682649