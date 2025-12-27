Marknadschef
Made for Business Nordic AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-12-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Made for Business Nordic AB i Malmö
, Ystad
, Halmstad
, Växjö
, Kalmar
eller i hela Sverige
LK Systems, som är marknadsledande inom VVS-branschen i Sverige samt starkt etablerade i Norge och Finland investerar nu stort för att fortsätta sin expansion även i Europa. LK Systems AB är moderbolag i affärsområdet WHS som idag omfattar sex bolag i Sverige, Norge och Finland. Du kommer in i ett väldigt spännande skede och får en central roll i att driva och utveckla LK Systems marknadsföring och varumärke, med fokus på både B2B- och B2C-affärerna, samt stärka bolagets position i Norden och Europa.
I rollen som Marknadschef ansvarar du för att utveckla och genomföra marknadsförings- och kommunikationsstrategier i linje med affärsområdets långsiktiga mål. Du samordnar marknadsföringsbehov från samtliga länder där LK Systems är verksamma, inklusive exportmarknader, och säkerställer en enhetlig och stark varumärkesprofil i alla kanaler, såväl digitala som fysiska. Parallellt etablerar du också ett arbetssätt som tar tillvara WHS-bolagens affärsbehov, Go-to-marketstrategi och långsiktiga mål.
Du leder och utvecklar det centrala marknadsteamets arbetssätt och samordnar insatser med lokala marknadskoordinatorer i dotterbolagen. Dessutom bidrar du till affärsutveckling och tillväxt genom att identifiera nya målgrupper, har ett nära samarbete med produktutveckling och driver efterfrågan på både konsument- och företagsmarknaden. Du leder arbetat med att ta fram digitala kampanjer och utvecklar företagets närvaro på webbsidor och i sociala medier. En viktig del av rollen är också att ha ett nära samarbete med säljorganisationen och arbeta med mässor där LK Systems skall medverka.
Vi söker dig som har:
Minst 10 års erfarenhet av marknadsföring och varumärkesbyggande, både taktiskt och strategiskt, inom Norden och internationellt.
Dokumenterad erfarenhet av säljdrivande digitala kampanjer inom B2C och B2B, gärna inom teknikbaserade produkter och system.
Gedigen ledarskapserfarenhet och förmåga att skapa, genomföra och mäta marknadsaktiviteter kopplade till affärsmål - alltid med försäljning i fokus.
Erfarenhet av att utveckla en marknadsavdelnings arbetssätt inom bild, film och text?
Flytande svenska och engelska i tal och skrift. Behärskar du dessutom ytterligare något av de större europeiska språken är det meriterande.
Högskoleexamen inom marknadsföring och/eller kommunikation är meriterande.
Erfarenhet från VVS-branschen är meriterande.
Vi tror att du idag arbetar eller har arbetat som Marknadschef eller CMO hos en leverantör av teknikbaserade produkter och system, med erfarenhet av att marknadsföra till både konsumenter och professionella målgrupper. Du är en strategisk och operativ "doer" med stor drivkraft, social och kommunikativ förmåga, och har lätt för att etablera och utveckla förtroendefulla relationer. Du är prestigelös, samarbetsinriktad och arbetar med ett långsiktigt perspektiv som gör att du håller riktningen.
Du erbjuds en nyckelroll i ett marknadsledande företag med starka tillväxtambitioner, där du får möjlighet att påverka både strategi och operativt arbete. LK Systems AB är en del av en familjeägd koncern med lång och framgångsrik historia, där innovation och utveckling står i centrum. Du blir en viktig del av ett mångsidigt, engagerat team som stöttar varandra och har roligt tillsammans. Vi tror på långsiktiga relationer där våra medarbetare har goda utvecklings- och påverkansmöjligheter. På LK 's karriärssida kan du läsa mer om hur våra kollegor tycker det är att jobba på LK.
Placering är vid kontoret i Malmö och du rapporterar till VD LK Systems AB. Du ingår i ledningsgruppen och rollen innebär vissa resor, cirka 20-30 dagar per år.
Skicka in din ansökan nedan, urval sker löpande. Vi tar ej emot ansökningar på annat sätt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Made for Sales Rekryteringskonsult Ida Ekendahl.
Om LK
Enklare, smartare och mer hållbart - på LK utgår vi alltid från att det finns ett bättre sätt att göra saker. I allt vi gör föredrar vi innovation över status quo och enkelhet över komplexitet. Med den övertygelsen utvecklar vi på LK smarta produkter och systemlösningar för värme, vatten och sanitet. LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen. Från idé till färdig produkt, här får du de smartaste lösningarna, idag och i framtiden. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Made for Business Nordic AB
(org.nr 556743-9095), https://madeforsales.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Made for Sales AB Jobbnummer
9663994