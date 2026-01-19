Marknadsassistent
Vill du vara med att utveckla vår säljprocess?
Vi söker en medarbetare till vår marknadsavdelning som skall vara med att utveckla vår säljprocess till att bli mer digital. I första hand skall du ansvara för prospekthanteringen och delaktig i säljprocessen med digital bearbetning av prospekt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provtjänstgöring. Vi kan även tänkas 2 st halvtidstjänster. Placering är i Skarpnäck.
Vem är du? Vi tror att du bör vara strukturerad och klara av att ha många "bollar" i luften samtidigt. Erfarenhet av liknande jobb med kundkontakter är en merit.
Med vårt motto - "Kom ihåg var du såg det först" - söker vi dig som är nyfiken och ständigt vill lära dig nytt. Du är en lagspelare som gärna delar din kunskap för att tillsammans med kollegor överträffa kundernas förväntningar och nå våra mål.
Vi är ett svenskt familjeägt bolag och marknadsledande inom inredning och utrustning av mötesrum. Besök gärna vår hemsida www.aupx.com
för att läsa mer om oss och våra produkter.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Frisell på telefon 070-7592695 eller via e-post på erik.frisell@aupx.com
Skicka gärna din ansökan till samma e-postadress.
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
