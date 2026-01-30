Marknadsansvarig till Medclair
Vill du driva varumärkespositionen för ett svenskt CleanTech-bolag med global tillväxtagenda? Har du ett strategiskt grepp, en skarp penna och erfarenhet av att framgångsrikt arbeta med Investor Relations? Medclair söker en marknadsansvarig som kombinerar kommunikativ precision med kommersiellt driv - och som vill vara en nyckelspelare i en ledningsgrupp med tempo och handlingskraft.
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Medclair.
Medclair är ett svenskt cleantech-företag grundat 2013 med en tydlig ambition: att minska klimatpåverkan från lustgas och samtidigt förbättra arbetsmiljön i vårdrelaterade verksamheter. Lustgas är en vanligt förekommande medicinsk gas inom exempelvis förlossningsvård, barnsjukvård och tandvård - men den är också en av de mest klimatpåverkande växthusgaserna. Medclair har därför utvecklat innovativa reningsteknologier som effektivt fångar upp och destruerar lustgas innan den släpps ut i atmosfären.
Medclair har etablerat sig som den ledande aktören inom området, med kunder inom såväl vårdsektorn som andra branscher. Utöver huvudprodukterna tillhandahåller Medclair också eftermarknadsservice, teknisk support och förebyggande underhåll för att säkerställa långsiktig drift och kundnöjdhet. De har sin starkaste marknadsnärvaro i Norden, men har på kort tid byggt upp en imponerande global närvaro med produkter distribuerade i över 20 länder.
Hos Medclair blir du en del av en platt organisation vilket innebär korta beslutsvägar och du blir en del av ett engagerat team i en framåtdriven företagskultur.
Ansvarsområden
Som marknadsansvarig ansvarar du för Medclairs övergripande marknadsarbete och externa kommunikation - från varumärkesbyggnad till operativa insatser och investerarrelationer. Du är en central del av ledningsgruppen och har personalansvar för marknadsteamet.
Rollen är både strategisk och praktisk; du tar fram konkreta actions utifrån befintlig affärsplan och fortsätter att utveckla marknadsarbetet för att positionera och stärka varumärket på aktuella marknader. I ditt ansvar ligger även att driva och utveckla bolagets Investor Relations (IR), där du säkerställer en professionell och transparent kommunikation mot kapitalmarknaden, ansvarar för finansiell rapportering i samråd med VD och agerar brygga mellan bolagets operativa framsteg och dess aktieägare.
Konkreta arbetsuppgifter
Driva Medclairs varumärkesstrategi och externa kommunikation, mot både kunder och investerare.
Säkerställa en konsekvent och modern tonalitet i all skriftlig och digital kommunikation.
Planera och genomföra aktiviteter för prioriterade marknader
Ansvara för IR-kommunikation, årsredovisningsmaterial, investerarpresentationer m.m.
Leda marknadsteamet, koordinera film- och grafiska produktioner, samt mässor och event.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gedigen erfarenhet av B2B-marknadsföring, gärna från en verksamhet med tydligt fokus på sälj.
Mycket god förmåga att driva varumärkeskommunikation och Investor Relations i en noterad miljö. Du kan påvisa konkreta resultat genom hela värdekedjan - från att öka marknadens efterfrågan och konvertering hos slutkund, till att stärka bolagets förtroende och positionering på kapitalmarknaden.
Dokumenterad vana att producera texter och presentationer på svenska och engelska.
Erfarenhet av digital marknadsföring.
Mycket goda kunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska.
Meriterande med vana av PR- eller varumärkesprojekt i internationell miljö.
Du är en kommunikativ ledare med förmåga att växla mellan strategi och operativ handling. I en miljö med högt tempo och snabba beslut håller du fokus, prioriterar hårt och tar ansvar för leverans. Du har språklig precision - du vet hur ord påverkar och kan översätta tekniskt innehåll till engagerande berättelser som bygger varumärke. Ditt tänk är kommersiellt och analytiskt; du utvärderar varje insats utifrån effekt, räckvidd och konvertering. Samtidigt är du flexibel och anpassar ditt arbetssätt efter situation, team och mål utan att tappa riktning eller tempo
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: På kontoret i Skarpnäck, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
