Marknadsansvarig till iSales
iSales AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos iSales AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Är du en datadriven marknadsförare som brinner för tillväxt och försäljning? iSales söker en marknadsansvarig som tar ansvar för att öka vår digitala synlighet och driva fler kvalificerade leads - framför allt nya jobbansökningar.
Om rollen:
Du bygger och genomför vår digitala marknadsstrategi med fokus på sociala medier, contentproduktion och analys. Du driver projekt från idé till publicering och optimerar kommunikationen för att stärka både varumärke och resultat. Rollen rapporterar direkt till VD och ger stort eget ansvar.
Vi söker dig som:
Är kreativ, självgående och lösningsorienterad.
Har erfarenhet av digital marknadsföring, Employer Branding, sociala medier och mätning/analys.
Kan skapa engagerande content och hantera snabb produktion.
Har god känsla för tonalitet och visuellt uttryck.
Har minst 1 års erfarenhet av marknadsföring, gärna inom försäljningsbranschen.
Har dokumenterad erfarenhet av att skapa innehåll för digitala kanaler.
Är van att arbeta både strategiskt och hands-on.
Kompetenser:
Svenska & engelska - mycket god nivå.
Photoshop.
Google Analytics, Facebook Ads, SEO.
God förståelse för sociala medier och algoritmer.
Vad rollen erbjuder
En roll där du får vara med och forma marknadsföringen för hela verksamheten. Du blir en del av ett engagerat team och får möjlighet att påverka och utveckla iSales varumärke.
Du blir en del av ett engagerat team där idéer välkomnas och där du får stort utrymme att testa nytt, driva egna initiativ och utveckla vårt varumärke genom både strategiskt och operativt arbete. Här får du arbeta nära ledningen, ta stort ansvar och växa i samma takt som företaget fortsätter expandera.
Om iSales
I snart 20 år har iSales hjälpt några av Sveriges starkaste varumärken att växa genom smart, engagerad och resultatdriven telemarketing. Med kontor i Stockholm och Cypern, samt över 120 medarbetare, fortsätter vi expandera med siktet inställt på att bli Sveriges ledande säljorganisation. Nu söker vi fler talanger som vill vara med på vår resa! Plats: Stockholm, Stadshagen Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://www.isales.se Arbetsplats
iSales Kontakt
iSales info@isales.se Jobbnummer
9642848