Marknad- och kommunikationsansvarig
2026-01-30
Är du en passionerad och strategisk marknadsförare som vill ta ett helhetsansvar för att bygga och stärka vårt varumärke? I denna roll kommer du att spela en central roll i att maximera våra affärsmöjligheter. Detta genom att skapa och driva marknadsaktiviteter och förbättra vår digitala närvaro för att bidra till ytterligare tillväxt framåt. Om du brinner för marknadsföring och vill vara med på en spännande resa, ser vi fram emot din ansökan!
Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Du kommer inledningsvis att arbeta nära vår nuvarande marknadsansvarig för introduktion och kunskapsöverföring. Målsättningen är att du successivt tar ett allt större eget ansvar och på sikt driver marknadsarbetet självständigt.
I denna roll kommer dina huvudsakliga ansvarsområden vara:
• Strategisk marknadsplanering: Skapa och implementera marknadsstrategier som generar leeds och stärker varumärket
• Sociala medier: Ansvara för innehållsproduktion och publicering på sociala plattformar. Planera inlägg och kampanjer och säkerställa en röd tråd och följa upp engagemang.
• Hemsida: Ansvara för att utveckla och hålla hemsidan levande med rätt produkter och innehåll.
• Ta fram marknadsmaterial såsom ex flyers, presentationer, kataloger, bilder, filmer, etiketter, visitkort.
• Outbound marketing: Skapa och följa upp olika kampanjer och leeds.
• Branding: Säkerställa att all kommunikation är i enlighet med vår brandbook, och arbeta med att utveckla och förvalta vårt varumärkeProfil
För att lyckas i den här rollen ser vi att:
• Du har erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med marknadsföring
• Du har erfarenhet av arbete med grafisk design
• Du behärskar det svenska språket obehindrat och har även god förmåga att uttrycka dig på engelska, både i tal och skrift.
• Du har goda kunskaper inom sociala medier, SEO, och innehållsproduktion
Om du inte har kompetensen inom något område idag som beskrivs under arbetsuppgifter så skall du ha drivet att kunna lära dig. Dina personliga egenskaper
För att vara framgångsrik i denna rollen behöver du vara en kreativ själ med ett starkt driv, men också en strukturerad projektledare som får saker att hända. Hos ReCirkel ser vi lösningar före problemen. För att passa in hos oss behöver du därmed även vara positiv och lösningsorienterad.Om tjänsten
Arbetstid dagtid, med placeringsort Ljungby. Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid, med inledande provanställning. Resor kan förekomma i tjänsten.
Tillträde enligt överenskommelse med sista ansökningsdag 22 februari. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därmed inte med att skicka in din ansökan.
Läs gärna mer om oss på ReCirkel på vår hemsida: www.recirkel.se
Välkommen med din ansökan!Kontakt
Samuel Gunnarsson
HR-chefhr@npagruppen.se
I den här rekryteringen samarbetar vi med Human Solutions
