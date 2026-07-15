Marketing & Sales Coordinator 80%
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-15
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Vill du arbeta i ett växande internationellt företag där du får en viktig roll i att stötta marknad och sälj? Nu söker vår konfidentiella kund en Marketing & Sales Coordinator.
Om rollenDu blir en del av ett erfaret marknadsteam och arbetar operativt med att koordinera, producera och följa upp marknads- och säljaktiviteter. Rollen passar dig som är strukturerad, självgående och trivs med att få saker att hända.
Arbetet sker i hybridform med minst två dagar i veckan på kontoret.Arbetsplatsen är placeras i Spånga, Stockholm.
ArbetsuppgifterProducera och publicera innehåll för digitala kanaler och intranät
Stötta säljorganisationen med presentationer, produktmaterial och kampanjer
Koordinera trycksaker, profilmaterial och enklare inköp
Planera och stötta vid event och marknadsaktiviteter
Säkerställa att marknadsmaterial följer grafisk profil
Följa upp KPI och ta fram enklare rapporter
Bidra till digitala marknadsinitiativ och löpande marknadsaktiviteter
Vi söker dig somHar cirka 2–5 års erfarenhet inom marknad, kommunikation eller säljstöd
Är strukturerad, noggrann och van att koordinera flera aktiviteter samtidigt
Har erfarenhet av contentproduktion och digital publicering
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Trivs i en internationell miljö och har god samarbetsförmåga
MeriterandeErfarenhet från B2B eller tekniska produkter
Kunskaper i Adobe Creative Cloud
Erfarenhet av CMS, intranät eller digitala plattformar
Erfarenhet av KPI-uppföljning och LinkedIn
Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll där du får möjlighet att bidra i ett företag med höga ambitioner och stark tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Odengatan 40 (visa karta
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113 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam Jobbnummer
10003853