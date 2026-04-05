Marketing Intern
2026-04-05
Är du student och vill få praktisk erfarenhet inom marknadsföring vid sidan av dina studier?
Vi expanderar och söker nu en kreativ och initiativrik Marketing Intern som vill vara med och bygga vårt varumärke och driva tillväxt i en snabbväxande miljö!
Perceptric AI är ett svenskt bolag som utvecklar digitala produkter och lösningar för att hjälpa företag och individer fatta bättre beslut. Vår senaste satsning är Finansblick.se, där vi gör finansiell information mer tillgänglig och användbar. Vi arbetar i en dynamisk miljö där innovation, tempo och samarbete står i centrum.
Om rollen
Som Marketing Intern hos oss kommer du att få en bred och praktisk roll där du arbetar nära både produkt och affär. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Planera och genomföra marknadsföringskampanjer i digitala kanaler.
Arbeta med content creation för sociala medier, nyhetsbrev och webb.
Bidra till att driva trafik och användartillväxt till Finansblick.se.
Stödja arbete inom både B2B och B2C-marknadsföring.
Analysera kampanjresultat och identifiera förbättringsmöjligheter.
Delta i utvecklingen av vår övergripande marknads- och tillväxtstrategi.
Vem är du? - Vi tror att du:
Studerar marknadsföring, ekonomi, kommunikation eller liknande område.
Har ett intresse för digital marknadsföring och tillväxt.
Har ett intresse för ekonomi, vilket är meriterande men inget krav.
Är kreativ, självgående och gillar att testa nya idéer.
Trivs i en snabb och entreprenöriell miljö.
Kommunicerar flytande på svenska och engelska.
Vad vi erbjuder
En unik möjlighet att få praktisk erfarenhet av marknadsföring i ett växande bolag.
Möjlighet att arbeta brett med både strategi och operativt arbete.
En flexibel och familjär arbetsmiljö där du får stort eget ansvar.
Hybrid arbetsplats
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till perceptricai@gmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Arbetsgivare Perceptric Al AB
(org.nr 559504-8900) Jobbnummer
9838117