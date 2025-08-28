Marketing Assistant till internationellt techbolag
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Som marknadsassistent hos vår kund får du en nyckelroll i ett internationellt techbolag där du är med och driver kommunikation, event och digitala kampanjer från idé till verklighet. Det här är en chans att växa snabbt, få bred erfarenhet och jobba nära ett engagerat team med högt tempo och tydligt fokus. Låter detta som något för dig? In med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Är du nyfiken, strukturerad och vill växa inom marknadsföring i ett internationellt techbolag? Då kan det här vara rätt roll för dig. Vi söker en Marketing Assistant som vill vara med och stötta vår kunds globala marknadsinsatser. Någon som gillar att få saker att hända, har koll på detaljer och vill utvecklas i ett team med högt tempo och stort engagemang.
Du kommer att ha en bred roll där du får jobba med allt från innehåll och sociala medier till event och partnerkommunikation. Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill bygga vidare på din utbildning och få praktisk erfarenhet i ett bolag som jobbar med avancerad satellitkommunikation för samhällsviktiga aktörer.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Content & Branding
• Ta fram och uppdatera presentationsmaterial, broschyrer, kundcase och webbinnehåll.
• Stötta i produktion av digitalt innehåll för IR, webb och sociala medier.
• Hjälpa till att planera och hålla ordning på innehållskalendern.
• Säkerställa att varumärket och den visuella identiteten används konsekvent.
Digitalt & Sociala Medier
• Publicera och följa upp innehåll på sociala kanaler.
• Stötta i administration av kampanjer och kalender för sociala medier.
• Samla in och rapportera nyckeltal som räckvidd, engagemang och visningar.
Event & Koordinering
• Vara med och planera globala mässor och events tillsammans med marknad, sälj, externa byråer och leverantörer.
• Koordinera material, logistik och kommunikation inför och under event.
• Stötta marknadsaktiviteter kopplade till vårt nya kontor i Solna.
• Hålla koll på eventkalendern och se till att deadlines hålls.
VI SÖKER DIG SOM
• Har relevant utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller media.
• Har god vana av Microsoft Office
• Känner till WordPress och SEO-verktyg.
• Har jobbat med LinkedIn och Google Ads.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114126". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9480506