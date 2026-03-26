Markentrepenad

2026-03-26


Vi söker nu nya medarbetare till vårt team!

Är du en driven och ansvarstagande person med erfarenhet inom markentreprenad? Då kan du vara den vi letar efter. Vi växer och behöver förstärka vår verksamhet med fler engagerade medarbetare.

Publiceringsdatum
2026-03-26

Om tjänsten
Arbetet består främst av markentreprenad, där du kommer att arbeta med olika typer av mark- och anläggningsprojekt. Arbetsuppgifterna kan variera och innefattar bland annat schaktning, planering och förberedelse av markytor.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:
* Har erfarenhet av markentreprenad
* Kan köra grävmaskin (meriterande)
* Har B-körkort
* Är självgående, noggrann och har god samarbetsförmåga

Övrig information
Lön är efter överenskommelse.
Vi erbjuder
* Ett varierande och utvecklande arbete
* Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
* Möjlighet till långsiktigt arbete
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Vi ser fram emot att höra från dig

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: Ceosmaskin@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ceos maskin mark & bygg
Oceanen 305 (visa karta)
263 65  VIKEN

Kontakt
Chef
Edvard Olsson
0702337662

Jobbnummer
9819982

