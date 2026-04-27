Mark- och gatuprojektör till Structor Mark Väst
EdZa AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-04-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EdZa AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Borås
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som senior konsult i samhällsbyggnadsprojekt och ta ett helhetsansvar från utredning till färdiga handlingar? Structor Mark Väst, en del av Structorgruppen, söker nu en erfaren mark- och gatuprojektör som vill arbeta i en ledande och operativ roll i projekt. Rollen passar dig som trivs nära både teknik och kund, och som vill ta ansvar för projektering, samordning och leverans i uppdrag där du är med genom hela processen.
Om bolaget Structor Mark Väst är ett specialistbolag inom samhällsbyggnad med fokus på mark-, gata- och VA-projektering. Bolaget har funnits sedan 2022 med kontor i Göteborg, Borås och Örebro.
Verksamheten präglas av hög kompetens, nära samarbete och ett starkt kundfokus. Uppdragen sträcker sig från tidiga utredningar till färdiga relationshandlingar, ofta i komplexa projekt där flera teknikområden samverkar.
Bolaget ser en ökad efterfrågan inom mark och gata - och söker därför förstärkning till sitt team.
Om Structorgruppen Structorgruppen består av 40+ självständiga partnerägda konsultbolag med över 500 medarbetare runt om i Sverige. Varje bolag är specialiserat inom sitt område men verkar i nära samverkan för att kunna ta sig an komplexa och multidisciplinära uppdrag.
Ledordet för Structorgruppen är Vi ser möjligheter - med fokus på enkelhet, specialistkompetens och småskalighet.
Om tjänsten Som mark- och gatuprojektör arbetar du som konsult hos Structor Mark Väst, med uppdrag inom samhällsbyggnad där du ansvarar för projektering och genomförande inom mark och gata.
Du arbetar i projekt från ax till limpa och ansvarar för:
Projektering inom mark, gata och väg
Deltagande i tidiga skeden och utredningar
Planering, samordning och tekniska lösningar
Dialog med beställare och övriga projektörer
Leverans av handlingar genom projektets olika faser
I rollen har du ett stort eget ansvar och förväntas kunna driva delar av uppdrag självständigt, samtidigt som du är en viktig del av teamet.
Om dig Vi söker dig som är en erfaren och självgående projektör med god förståelse för hela projekteringsprocessen inom mark och gata. Du har flera års erfarenhet från liknande roller och trivs i konsultrollen där du kombinerar tekniskt arbete med kundkontakt.
Vi ser gärna att du har:
Högskoleingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, eller motsvarande
Minst 7 års erfarenhet av mark- och gatuprojektering
Goda kunskaper i CAD, exempelvis AutoCAD Civil 3D
Erfarenhet av att arbeta självständigt i projekt
B-Körkort
Det är meriterande om du tidigare har haft en roll som teknikansvarig eller uppdragsansvarig, och därmed är van att ta ett större helhetsansvar för både teknik, tid och leverans. Erfarenhet av entreprenadsjuridik ses också som ett plus.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att samarbeta. Du trivs i en mindre organisation där du får ta stort ansvar och vara med och påverka, och du bidrar gärna till en positiv och inkluderande teamkänsla.
Vad erbjuder Structor Mark Väst? Som konsult hos Structor Mark Väst får du en central roll i ett växande bolag där du har stor möjlighet att påverka både projekt och verksamhet.
Du erbjuds bland annat:
En nyckelroll i ett bolag med stark tillväxt och hög efterfrågan
Möjlighet att arbeta i varierande och tekniskt intressanta projekt
En konsultroll med stort eget ansvar och nära kundkontakt
Samarbete med andra specialistbolag inom Structorgruppen
En platt organisation med korta beslutsvägar och entreprenörsanda
Flexibla arbetssätt med hybridlösning
Fokus på gemenskap, trivsel och balans mellan arbete och fritid
Rekryteringsprocess Rekryteringsprocessen inleds med en selektering och avstämning tillsammans med oss på EdZa Group. Därefter följer ett inledande digitalt möte med rekryterande chef.
För kandidater som går vidare i processen ingår ytterligare intervjusteg samt en personlighetsanalys. Processen avslutas med ett fysiskt möte.
Välkommen med din ansökan! Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta tyra.nguyen@edzagroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7635892-1968377". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.teamtailor.com
City Library (visa karta
)
412 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Ed:Za Jobbnummer
9877583