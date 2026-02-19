Mark- och exploateringsingenjör
2026-02-19
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Arbetsuppgifter
I rollen som mark- och exploateringsingenjör arbetar du med alltifrån genomförandefrågor vid detaljplanering till upplåtelse av kommunal mark. Arbetet inkluderar exploateringsekonomi med framtagande av kalkyler i tidiga skeden, fastighetsköp, förhandlingar, markanvisningar samt avtalsskrivning såsom marköverlåtelsesavtal och exploateringsavtal men även arbete med markförvaltning samt arbete med markfrågor såsom servitut, arrenden och nyttjanderättsfrågor.
För att klara uppdraget behöver du vara kommunikativ, strukturerad och driven samt ha lätt för att ta initiativ och bygga relationer. Du har också lätt för att ställa om och smidigt växla mellan olika uppgifter. Du har väl utarbetade metoder för att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Ditt arbete sker i nära samarbete med politik, andra avdelningar, myndigheter, medborgare och andra aktörer. Att ge god service och rådgivning är en viktig del av arbetet.
Tjänsten är placerad inom verksamhetsområdet Planering och utveckling inom avdelningen Kommunservice. Planering & Utveckling är ett team som idag består av nio personer som arbetar med strategisk planering av mark- och vattenområden, detaljplanering, hållbarhetsfrågor, markförvaltning, exploatering, energirådgivning samt natur- och vattenvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som har civil- eller högskoleingenjörs examen inom mark- och exploatering, lantmäteri eller motsvarande, alternativt annan utbildningsbakgrund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.Kvalifikationer
* Goda kunskaper i fastighetsrättsliga frågor så som fastighetsförsäljningar och/eller fastighetsförvärv
* God förhandlingsvana och erfarenhet av framtagande av diverse avtal inom exploateringsprocessen.
* Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
* God förmåga att utrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
* B-körkort.
Meriterande:
* erfarenhet som offentlig beställare, LOU och entreprenadupphandling.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
