Mark & VA- projektör
Om Inviatech
Inviatech erbjuder helhetslösningar inom VA, mark, landskap, väg och gata. Våra experter driver projektering för kommersiella, bostads- och industriområden. Det som driver Inviatech är engagerade medarbetare som skapar värde - inte bara för våra kunder, utan också för samhället i stort.
Om tjänsten
Tillsammans med specialistkollegor blir du en viktig del av vårt team och bidrar till framdriften av projekt inom mark och VA.
Du kommer arbeta nära våra beställare, varav merparten är inom privat sektor. Det innebär att du ofta blir involverad i hela processen - från byggskede till färdig lösning. Rollen innebär att identifiera möjligheter, utveckla visioner och lösa utmaningar; exempelvis genom förfrågningsunderlag, bygghandlingar och dagvattenutredningar. Genom analys, samarbete och ämneskunskap bidrar du till hållbara projekteringslösningar.
Vi söker dig som
Tycker om att identifiera och implementera tekniska lösningar på stundtals komplexa problem
Trivs i en bred och omväxlande roll där du ges stort utrymme att påverka och vara delaktig genom hela processen
Ser fördelar att arbeta i en mindre organisation där du kan påverka, ha nära till beslut och där vi tillsammans löser beställarnas utmaningar
Har samlat på några års branscherfarenhet, med fördel som konsult eller uppdragsledare mot privat sektor.
Har en eftergymnasial utbildningsbakgrund inom VA/mark/teknik
Trivs med att ta ansvar, samarbeta och bygga långsiktiga relationer
Inviatech är även en viktig del av Qflow Group där vi samlar de främsta samhällsbyggnationsbolagen. Hos oss får du det bästa av två världar. En nyckelroll i en platt organisation där du kan påverka, samt styrkan i en växande koncern som erbjuder kompetensutveckling, nätverk och möjlighet till delägarskap.
