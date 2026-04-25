Vi på Stekt Burger söker nu en driven och engagerad restaurangchef som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften. Du leder teamet, säkerställer hög kvalitet i både service och mat, samt arbetar aktivt för att skapa en positiv arbetsmiljö där alla trivs och presterar på topp.
Vi söker dig som:
Har ledarerfarenhet, gärna inom restaurangbranschen
Är strukturerad och lösningsorienterad
Trivs i ett högt tempo och kan hantera stress
Är en lagspelare som samtidigt kan ta ansvar och fatta beslut
Har ett starkt driv och vill utveckla både teamet och verksamheten
Hos oss får du möjligheten att arbeta i ett växande koncept där dina idéer och ditt ledarskap gör skillnad.
Låter det som nästa steg för dig?
Skicka in din ansökan redan idag cv+bild! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Mail
E-post: Info@stektburger.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stekt Södertälje AB
(org.nr 559237-5934)
Strandgatan 10 (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9876025