Manager
QuickTrans / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-01-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos QuickTrans i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Administrative Assistant | QuickTrans Taxi - Malmö
QuickTrans is an expanding taxi company committed to high service quality and operational excellence. We are currently seeking a dedicated Administrative Assistant (Manager) to support our growing business.
What You'll Do:
Handle administrative and operational tasks
Act as a key communication link between drivers, customers, and partners
Support daily business operations
What We're Looking For:
Excellent communication skills in Swedish or English
Arabic and Urdu are considered strong assets
Structured, reliable, and proactive personality
Interest in vehicles and the transport industry
Ability to work independently and take initiative
Interested?
Apply by sending your application or contacting us directly.
+46 72 701 65 25 malik_asia@hotmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: malik_asia@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare QuickTrans Arbetsplats
Quicktrans Jobbnummer
9680152