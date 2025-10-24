Man i Rönninge söker efter personlig assistent
2025-10-24
Vi söker nu en personlig assistent som vill arbeta som timvikarie. Passen är schemalagda på dagtid, kvällstid och nattid. Under nattid arbetar assistenten vaken natt.
Om kunden och arbetsuppgifterna:
Kunden är en 56-årig rullstolsburen man som är väldigt aktiv. Han bor i en lägenhet i Salem. Tycker om att bada, basta, promenera, träna, lyssna på musik, vara ute i samhället. På grund av sin diagnos dysartri har han nedsatt talförmåga. Det är således viktigt att du har flytande kunskaper i det svenska språket.
Som personlig assistent till kunden kommer du att spela en avgörande roll i hans dagliga liv. Ditt jobb är att göra det som kunden själv skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning, utan att ta över de uppgifter som personen själv kan utföra. Du kommer att bistå kunden med dagliga aktiviteter, vilket inkluderar:
Stöd vid hygienrutiner och klädsel
Matlagning och städning
Assistera vid förflyttningar och aktiviteter i hemmet
Hjälp med kommunikationen
Bidra till en trygg och stödjande miljö
Du som söker måste uppfylla följande krav:
Du talar flytande svenska
Att man gärna får ta initiativtagande
Kan ge god service
Du kan laga mat
Du är noggrann och självgående
Du ska vara lugn, stresstålig
Du ska ha tålamod och förståelse
Merit om du har lyft körkort
Ditt arbete är av stor betydelse för hans välbefinnande och livskvalitet. Egenskaper som beskriver dig är att du är ansvarsfull, tålmodig, lugn och empatisk. Personlig mognad och livserfarenhet premieras. Både kvinnliga och manliga sökanden är aktuella.
Vi ser gärna att du som söker bor i närheten eller har bil för att kunna ta dig till arbetet fort vid akuta behov.Publiceringsdatum2025-10-24Om företaget
IGS Assistans är ett privat företag med över 20 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Tim-lön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen.
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Skicka cv och personligt brev
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 1103". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
144 30 RÖNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IGS Assistans Jobbnummer
