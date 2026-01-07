Måltidsvärd i Solna
Vill du göra skillnad på riktigt och skapa patientmåltider utöver det vanliga hos oss på Coor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna? Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi?
Coor är stabil arbetsgivare en varm och inkluderande kultur där du får möjligheter att utvecklas under dagtid och schysta arbetsvillkor. Vi driver måltidsverksamheten Signatur by Coor på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vi är inspirerade av restaurangvärlden och strävar efter att lämna ett positivt avtryck hos patienter, vårdpersonal och anhöriga. Hos oss får patienterna själva möjlighet att påverka sina måltider genom vårt stora urval i menyn, läs mer här
Vad kommer du att få arbeta med?
Som måltidsvärd har du en viktig roll i att förbereda måltider på det sätt som patienterna önskar. Du ansvarar för måltiderna från leverans till servering och säkerställer att patienterna får rätt mat i rätt tid på respektive vårdenhet.
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:
- Lägga upp och servera mat till patienter på avdelningen
- Bidra med service och ha löpande kontakt till patienter, anhöriga och vårdpersonal.
- Beställa dagligvaror till vårdenheten utifrån behov
- Lägga upp mat till lunch och middag
- Förbereda frukost, mellanmål och kvällsmat till patienter
- Ta emot leveranser, samt sköta disk och avfallshantering
Vem är du?
Du brinner för att ge service i stjärnklass. Som person är du ödmjuk, trygg och vill göra skillnad för patienter, vårdpersonal och besökare. Din flexibilitet hjälper dig att hantera varierande uppgifter och högt tempo. Med en positiv och lyhörd inställning trivs du med att arbeta självständigt och ta ansvar.
Vi söker dig:
- Tidigare utbildning inom hotell och restaurang
- Erfarenhet från restaurang, café och/eller arbete inom vården är starkt meriterande
- Lätt för att arbeta i olika system och program i datorn
- God nivå på svenska språket i både tal och skrift, eftersom kommunikation är en viktig del i arbetet
- Förmåga att läsa och förstå instruktioner, både för din och andras säkerhet
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
- Anställningsform: Timanställning extra vid behov
- Arbetstid: Varierande arbetstider vardagar/helger mellan 7-19
- Startdatum: Så snart som möjligt
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: karolin.larsson@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783), https://www.coor.se/ Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9671506