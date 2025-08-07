Måltidschef Vaxholms stad
Vaxholms kommun / Storhushållsföreståndarjobb / Vaxholm Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Vaxholm
2025-08-07
, Värmdö
, Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaxholms kommun i Vaxholm
I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Här arbetar du i verksamheter med goda resultat, i en vacker och trygg miljö. I undersökningar rankar medarbetare oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i.
Vår värdegrund, Samspel, Engagemang och Respekt, skapar gemenskap och hjälper oss med vårt samhällsviktiga uppdrag.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaxholm kännetecknas av goda skolresultat, hög andel behöriga lärare och en förskola som bidrar till en bra start i livet. Här ges du goda möjligheter att utvecklas i din roll samtidigt som du har närhet och stöd av kollegor och chefer.
Måltidsenheten är en del av utbildningsförvaltningen i Vaxholm stad.
Enheten arbetar med ett stort engagemang att utveckla arbetet med en hälsosam livsstil och goda matvanor.
I Vaxholms stad tillagas och serveras lunch till cirka 2000 barn, elever och pedagoger varje dag. Utgångspunkten är att all mat som serveras ska vara god, vällagad och näringsriktig. Maten tillagas i tre förskolekök och tre skolkök. Vi har också tre mottagningskök, ett i förskolan och två i skolan.
Enheten består av en måltidschef, en administratör och cirka 20 medarbetare, varav många med lång erfarenhet och stor kunskap som de gärna delar med sig av.
Utifrån omvärldsläget och ett ökat fokus på förstärkt kommunal beredskap så har ett intensivt arbete skett de senaste två åren. Arbetet med kris och beredskap behöver dock fortsätta och vara prioriterat i linje med stadens mål och ambitioner.
Att tillhandhålla skolmåltider med hög kvalitet är en fråga som har stark politisk uppbackning i Vaxholms stad. Vi ser att det är en viktig pusselbit för att skapa förutsättningar för varje barn och elevs kunskapsutveckling och välmående.
Ansvar
I rollen som måltidschef ansvarar du för att leda och utveckla måltidsenhetens samlade uppdrag. Arbetet sker i nära samverkan med medarbetarna i köken. Du leder måltidsenhetens ledningsgrupp tillsammans med enhetens administratör, och ni arbetar gemensamt för att säkerställa en effektiv och kvalitativ måltidsverksamhet. Du har också löpande dialog med skolchef och rektorer för att tillsammans säkerställa att måltidsuppdraget uppfylls på bästa sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Organisera och leda enheten och dess medarbetare
Samverka med närmsta chef (Utbildningschefen) kring det politiska uppdraget och styrningen
Utveckla och driva förbättringsarbete i linje med stadens målstyrning och ledaridé
Budget och arbetsmiljöansvar
Lokalförsörjning, underhållsplanering i samverkan med tekniska enheten/fastighetsägare
Samverkan med övriga förvaltningar
Fortsätta förstärka kris och beredskapsförmågan
Kvalifikationer
Du har examen från universitet som kostekonom/kostvetare alternativt utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare erfarenhet från arbetsledande befattning och arbete med offentliga måltider. B-körkort samt goda kunskaper i Officepaketet och kostdataprogram
Som person är du engagerad, trygg och tydlig i din ledarroll, du kan inspirera och skapa arbetsglädje. Du är resultatorienterad, har en väl utvecklad förmåga att se helheten och kan driva processer utifrån beslut. Du har en utvecklad samarbetsförmåga att skapar ett förtroendefullt arbetsklimat genom delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Som chef och ledare i Vaxholm vill vi att du har ett stort intresse och erfarenhet av att utveckla andra, att driva utveckling och vid behov förändra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2025-08-07Övrig information
Du rapporterar till Utbildningschefen och kommer ha ett mycket nära samarbete med förvaltningens ledningsgrupp.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, Vaxholms stad tillämpar provanställning.
Slutkandidater genomgår en bakgrunds kontroll.
Välkommen med din ansökan via länk i annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.
Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om Vaxholm
Vaxholms stad är en skärgårdskommun med 12 000 invånare och stora naturområden inom gång- och cykelavstånd. Varje år har Vaxholm nära en miljon besökare Vaxholm. Enligt undersökningar är Vaxholm länets tryggaste kommun.
En utvecklad kollektivtrafik med goda buss- och båtförbindelser möjliggör god och naturskön pendling från centrala Stockholm och närliggande orter.
Inom kommunens verksamheter är vi idag ca 500 tillsvidareanställda som jobbar med våra invånares, näringsidkares och medarbetares bästa för ögonen utifrån våra värdeord Samspel, Engagemang och Respekt - SER. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/62". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaxholms kommun
(org.nr 212000-2908) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Måltidsenheten Kontakt
André Wallin, Utbildningschef 08-52242706 Jobbnummer
9450070