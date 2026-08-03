Måltidschef till Huddinge kommun
Huddinge kommun, Grundskoleverksamhet / Storhushållsföreståndarjobb / Huddinge Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Huddinge
2026-08-03
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Huddinge kommun satsar på att skapa en hållbar och högkvalitativ måltidsorganisation för framtiden. Sedan hösten 2025 finns en samlad måltidsverksamhet inom förskolor och grundskolor. Nu söker vi en måltidschef med strategisk blick och utvecklingsdriv.
Om tjänsten
Som måltidschef i Huddinge kommun ansvarar du för att leda, samordna och utveckla måltidsorganisationen i sex geografiska områden. Du bygger vidare på den grund som lagts av projektgruppen, med fokus på kvalitet, likvärdighet och professionalitet. Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för att våra barn och elever serveras näringsrika, hållbara och välsmakande måltider varje dag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Leda och utveckla måltidsverksamheten i linje med kommunens mål för hållbarhet och kvalitet.
Övergripande ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och kvalitetssäkring inom måltidsorganisationen.
Driva förändrings- och förbättringsarbete med fokus på hållbarhet, minskat matsvinn och ökad användning av ekologiska råvaror.
Samordna arbetet mellan måltidsverksamheten och andra kommunala verksamheter för att uppnå gemensamma mål och visioner.
Leda och stötta sex områdeschefer samt övrig måltidspersonal i deras dagliga arbete och utveckling.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom kostvetenskap, näringslära eller motsvarande, eller dokumenterad erfarenhet som bedöms likvärdig.
Gedigen ledarerfarenhet, där du har visat förmåga att utveckla och inspirera andra ledare.
Erfarenhet av att arbeta strategiskt inom måltidsverksamhet, gärna med fokus på kvalitets- och kostnadseffektiviseringar.
Erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete samt kunskap om måltidshantering i offentlig sektor.
Stark kommunikativ och organisatorisk förmåga, med förmåga att skapa engagemang och en positiv arbetsmiljö.
Vi söker dig med ett tillitsbaserat och transformerande ledarskap, en stark strategisk förmåga och viljan att utveckla en måltidsorganisation som sätter hållbarhet och kvalitet i centrum. Du är trygg, strukturerad och har ett genuint intresse för mat och måltidsupplevelse.
Du bör också ha kunskap om arbetsmiljölagen och hur det systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt kunna samverka med fackliga parter. Det är mycket meriterande om du har praktisk erfarenhet av detta från ditt tidigare arbete.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Läs mer på: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun
Upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av Cecilia Wessfeldt, stabschef BUF Huddinge, Cecilia.Wessfeldt@huddinge.se
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328463". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Gymnasietorget 1 (visa karta
)
141 85 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Grundskoleverksamhet Kontakt
Stabschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
Cecilia Wessfeldt Cecilia.Wessfeldt@huddinge.se Jobbnummer
10018427