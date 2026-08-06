Måltidsbiträde 75 %
Värmdö Kommun / Restaurangbiträdesjobb / Värmdö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Värmdö
2026-08-06
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Till Viks skola söker vi Måltidsbiträde
Viks skola är en kommunal skola med kulturinriktning. Skolan ligger ca 6 km österut från Gustavsberg i ett äldre område nära skog och hav. Viks skola är en F-6 skola med ca 520 elever och ca 70 medarbetare. Vi lägger vi stor vikt vid vår gemensamma värdegrund. Vi ska vara en skola som andas tillförsikt och tilltro, där alla ska känna sig trygga. Vi vill belysa det som fungerar bra och lyfta det som är positivt hos alla elever och hos varandra. Vi är en skola som vill ge våra elever överblick och sammanhang för att växa som lärande och självständiga individer.
Vill du ha ett jobb där du kan göra skillnad och där teamet i köket tillsammans skapar matglädje varje dag?
Vi söker ett måltidsbiträde till vår skolrestaurang på Viks skola, Värmdö, ca 20 min bilresa från Stockholm.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och roligt arbete, där du har möjlighet att göra skillnad för våra elever men också för vår planet. Vi har fokus på hållbarhet vad gäller menyer och matsvinn. Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som Måltidsbiträde är du en del av den dagliga driften av köket från vilket vi serverar närmare 950 portioner dagligen. Grundläggande matlagningskunskaper och ett intresse för mat och service är självklart. Vi har ett viktigt uppdrag som vi alltid strävar efter att förbättra.
Tjänsten innebär även disk och städ där varsam hantering och noggrann rengöring av maskiner och diskutrustning är helt avgörande för verksamhetens fungerande.
God kommunikation gällande maten och dess innehåll med både lärare och elever är viktigt vilket innebär goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet av arbete i storkök/skolrestaurang, som har grundläggande kunskaper inom miljö och hälsa samt kemikaliehantering. Du förstår dig på matlagning, ingredienser och hur det påverkar vår specialkost med allergier och intoleranser. Du är organiserad och gillar ordning och reda. God fysik är en förutsättning då arbetet också innefattar att ansvara för leveranser och hantering av större köksutrustning.
För att kunna leverera god och näringsriktig mat i tid krävs ett gott samarbete med kollegor, ni arbetar tillsammans för att nå bästa resultat.
Anställningen omfattar 75% och är en tillsvidaretjänst. Tillträde snarast.Så ansöker du
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg. Klicka på "sök tjänst" nedan och följ sedan instruktionerna. Välkommen med din ansökan senast 20 augusti 2026
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Martin Kroon, kökssamordnare 076-311 21 16
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Viks skolväg 10 (visa karta
)
139 35 VÄRMDÖ Arbetsplats
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Viks skola Kontakt
samordnare
martin kroon martin.kroon@varmdo.se 08-57047000 Jobbnummer
10023740