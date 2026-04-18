Målare till Stenarö Golv & Måleri
Målare till Stenarö Golv & Måleri - Hudiksvall
Vill du bli en del av vårt team? Vi söker nu en engagerad och skicklig målare som vill arbeta i ett företag där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.
Stenarö Golv & Måleri är ett lokalt företag som jobbar med privatkunder, bostadsrättsföreningar och företag i Hudiksvall och runt om i Hälsingland. Vi gör allt inom måleri och golvläggning - med fokus på effektiva lösningar, hög kvalitet och ett schysst bemötande. Vi har även ramavtal med flera väletablerade aktörer.
Om tjänsten Som målare hos oss arbetar du med både invändigt och utvändigt måleri i varierande projekt. Det finns även möjlighet att arbeta i vår lackeringsverkstad, vilket ger en bredare roll och chans att utvecklas inom både traditionellt måleri och lackering. Arbete på annan ort kan förekomma.
Du blir en viktig del av vårt team och är med och säkerställer att vi levererar arbete av hög kvalitet till våra kunder.
Vi söker dig som:
Är noggrann och effektiv
Har ett starkt kvalitetstänk
Är serviceinriktad
Trivs med att arbeta både självständigt och i teamPubliceringsdatum2026-04-18Kvalifikationer
Måleriutbildning eller motsvarande erfarenhet
Några års erfarenhet som målare
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Om oss Vi brukar beskriva oss som en hantverkarfamilj - stor och snäll. Hos oss är det viktigt att göra ett bra jobb, men också att ha en bra vardag tillsammans. Vi tror på långsiktighet, utveckling och att bygga något hållbart över tid.
Vi erbjuder
Ett trevligt och sammansvetsat team
Varierande arbetsuppgifter
Ansökan Låter det här intressant? Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Har du frågor eller inget CV? Hör av dig så löser vi det.
Simon Lindqvist 076-800 11 09 simon.lindqvist@halsinglandsrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsinglands Rekrytering AB
824 50 HUDIKSVALL
