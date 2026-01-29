Målare till ett väletablerat företag
2026-01-29
Är du en social och självgående yrkesmålare? Vill du arbeta i ett väletablerat måleri bolag i Stockholm med goda utvecklingsmöjligheter? Då kan detta vara en tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-01-29Om företaget
Företaget som du rekryteras till har sedan 1940 arbetat som specialister och inriktat sig på både nyproduktion och renoveringar. Som ringar på vatten sprider sig företagets tjänster och metoder. Stora resurser, mångsidighet, väl utförda arbeten och konkurrenskraftiga priser är företagets styrka. Företagets affärsidé är att tillsammans med kunden i ett tidigt skede av varje projekt komma fram till bästa lösning med hörnstenar som kostnadseffektivitet, funktion och miljö.
Med lång erfarenhet och bred produktportfölj har bolaget möjlighet att ta både mindre entreprenader till större totalentreprenader. Vi har färdiga förslag på helhetslösningar för olika typer av konstruktioner.Om tjänsten
Arbetet innebär en del framförhållning och ritnings läsning samt uppdragsbeskrivningar på svenska, då det är viktigt att du behärskar svenska språket i både tal och skrift. Du skall självgående kunna arbeta med traditionellt förekommande måleriarbeten inom nyproduktion, renovering, spackling, bättrings arbeten, servicearbeten mm.
Arbetstid är heltid/dagtid och i enlighet med kundens och byggnads arbetstider. Möjlighet till fast anställning med utvecklings och karriärmöjligheter, samt möjlighet till bil, telefon, kurser och vidareutbildningar inom organisationen.
Om dig
Du har minst 5 års dokumenterad erfarenhet som yrkesmålare med goda referenser, alternativt har en traditionell och dokumenterat gedigen utbildningsstege.
Den person vi söker ska vara lojal, stresstålig, positiv och ha bättre dokumenterad erfarenhet av att jobba inom måleri. Du ska vara självgående, drivande, alert och social.
Du som person skall vara arbetsvillig och vara van att kunna arbeta både självständigt och i lag, samt vara fysiskt stark och frisk. Du är en strukturerad person som klarar av högre tempo och som är noggrann.
Denna tjänst är en rekrytering till kund. Löner och förmåner diskuteras med handläggare/rekryterings-specialist inom byggnads.
Vi ser varmt fram emot din ansökan!
Bemanning Sverige Byrå AB är ett av landets mest erfarna bemanning och rekryteringsbyrå idag och arbetar rikstäckande från Hk Globen. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva bemanning och rekryterings lösningar och professionella processer.
Ledord för Bemanning Sverige Byrå AB är: "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT"
