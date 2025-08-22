Målare sökes

Portega AB / Målarjobb / Botkyrka
2025-08-22


PORTEGA AB

Målare
Om jobbet

PORTEGA AB är ett komplett byggföretag som arbetar mot både privatpersoner, företag och föreningar. Just nu växer PORTEGA AB och vi söker flera skickliga och erfarna målare.

Vi söker dig som har förmågan att samspela med övriga hantverkare och ansvara för att dina projekt utförs på rätt sätt och i rätt tid. Du bör ha gedigen erfarenhet inom måleriyrket och vara van att arbeta både självständigt och i team. Vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och ansvarskänsla i arbetet. Då rollen innebär ett stort ansvar och egen planering måste du kunna planera dina arbetstider utefter kundens behov. Andra egenskaper som du känner igen dig i är att du är noggrann, ansvarsfull och har en god social kompetens.

Vi erbjuder:
Goda utvecklingsmöjligheter i ett växande företag
Ett företag som värdesätter och uppskattar din insats
Trevliga arbetsmiljöer och omväxlande projekt
Anställning med kollektivavtal

Om du är en pålitlig och engagerad målare, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vi jobbar med ett löpande urval och tjänsterna kommer tillsättas så fort vi hittar rätt person. Därför vill vi ha din ansökan redan idag!

Om anställningen

Publiceringsdatum
2025-08-22

Ersättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: portegaab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Portega AB (org.nr 559204-5164)

Jobbnummer
9472488

