Målare i fabrik - inga väderproblem, fasta tider
Vill du arbeta som målare i en industrimiljö där ditt arbete verkligen syns i slutresultatet? Uniflex söker nu målare som vill arbeta med ytskiktsarbete i fabriksproducerade byggmoduler hos vår kund Moelven Byggmodul i Värmlands bro!
Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. Här utförs all produktion utifrån de olika enheternas specialkompetens. Affärsidén är att vara Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä, med hög färdigställandegrad från fabrik. Hos Moelven Byggmodul i Värmlandsbro blir du en del av ett produktionsflöde där varje moment räknas och där fokus ligger på kvalitet, ordning och samarbete.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som målare på Moelven Byggmodul består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av invändig och utvändig målning av moduler, sättning av väv, spackling, slipning och förarbete. Du arbetar nära andra yrkesgrupper i produktionen och bidrar aktivt till modulernas färdiga slutresultat.
Start: Omgående
Arbetstid: Dagtid Måndag - Torsdag 06.30-16.00 Fredag 06.30-13.00
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Vem är du?
Det är viktigt att du är arbetsglad och har ett stort driv i att utföra dina arbetsuppgifter inom utsatta tidsramar med en noggrannhet. Vidare har du god samarbetsförmåga, är stresstålig, kvalitetsmedveten och kan arbeta i ett stundtals högt tempo. Du kan också arbeta självständigt och trivs bra med det.Kvalifikationer
• Måleribakgrund, antingen genom utbildning eller erfarenhetsmässigt
• Körkort och egen bil
Erfarenhet från industri- eller fabriksarbete är meriterande men inget krav. Rätt inställning och vilja att göra ett bra jobb värderas högt.
Stämmer detta in på dig?
Välkommen med din ansökan idag på www.uniflex.se.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.
