Målare
Uddevalla Kommun / Målarjobb / Uddevalla Visa alla målarjobb i Uddevalla
2025-08-26
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om arbetsplatsen
Hos oss på Byggservice arbetar vi med att utföra olika former av måleriarbeten samt byggnadsarbeten i kommunens egna fastigheter.
Kan även innefatta externa fastigheter. Vi är en del av Fastighetsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi utför ofta arbeten i pågående verksamheter samt i skiftande miljöer. I rollen som målare kommer du få utföra arbeten med stor kvalitet och arbeta av varierande art och storlek. För att lyckas i rollen behöver du vara självständig och ta egna initiativ, samt att ha ett serviceinriktat förhållningssätt och vara van att ha flera projekt igång samtidigt. På vår enhet arbetar både snickare och målarePubliceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
I ditt arbete kommer du utföra måleriarbeten med krav på stor kvalitet samt arbeta med projekt av varierande art och storlek. Du kommer ha många olika kontakter med beställare samt andra yrkesgrupper som ex golvläggare, rörläggare, snickare samt elektriker.
Vem söker vi
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Du behåller ditt lugn även i pressade situationer och agerar stabilt och kontrollerat.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och ha en god förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.Kvalifikationer
För den här rollen söker vi dig som har:
Gymnasieutbildning inom måleri
Flerårig yrkeserfarenhet av måleriarbeten
B-körkort
God datorvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Övrig information
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/380". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Byggservice Kontakt
Christian Olsson 0522697535 Jobbnummer
9477362