Målare
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
, Tyresö
, Täby
Är du en skicklig målare som vill ta nästa steg? Hos Tedrico får du möjligheten att bli en nyckelperson i ett växande företag med stora ambitioner. Läs vidare och sök redan idag!
Som målare hos Tedrico arbetar du med traditionellt måleriarbete inom både ROT-projekt och företagsuppdrag. Våra projekt varierar i både omfattning och längd, vilket ger dig en omväxlande och utvecklande vardag. Vi är mest aktiva i områden som Nacka, Östermalm och Solna, så det är viktigt att du trivs med att röra dig inom Storstockholm.
För att lyckas i denna roll ser vi att du har:
Dokumenterad erfarenhet som målare
Gesällbrev är meriterande men inget krav
Är flexibel och van vid att arbeta på olika platser i Stockholm
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du tar eget ansvar och är van vid att arbeta självständigt. Vi ser även gärna att du är serviceinriktad och har ett öga för detaljer.
Du erbjuds:
Trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet att vara med och påverka ett växande företag
Trevligt och familjärt arbetsklimat
Omväxlande arbetsdagar med spännande projekt
I denna rekrytering samarbetar Tedrico AB med Jobway Rekrytering. Eventuella frågor besvaras av Celina Sundberg, celina.sundberg@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Ersättning
