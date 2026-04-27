Målare

Jobway AB / Målarjobb / Stockholm
2026-04-27


Är du en erfaren målare som vill ta nästa steg i din karriär? Vill du arbeta i ett företag där du får variation, ansvar och möjlighet att påverka? Då kan detta vara möjligheten för dig!
I rollen som målare hos Tedrico arbetar du med traditionellt måleriarbete. Arbetsområdet kommer att vara både ROT-projekt och företagsuppdrag runt om i Storstockholm, främst i områden som Nacka, Östermalm och Solna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra måleriarbeten inom ROT och företagsprojekt
Arbeta med varierande projekt i olika omfattning och miljöer
Säkerställa hög kvalitet och noggrannhet i utfört arbete

För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Dokumenterad erfarenhet som målare
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
B-körkort är meriterande

Vi söker dig som är självständig, noggrann och serviceinriktad med ett öga för detaljer. Du trivs med variation i vardagen och är flexibel när det gäller arbetsplatser. Du har en positiv inställning och bidrar till en god teamkänsla.
Tedrico erbjuder dig:
Trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet att påverka och utvecklas i ett växande företag
Ett familjärt och trevligt arbetsklimat
Varierande arbetsdagar med spännande projekt

Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig - sök redan idag!
Tedrico samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan hanteras konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jeanett Zara på e-post: jeanett.zara@jobway.se eller telefon: 073 943 54 74.
Om Tedrico:
Tedrico är ett växande måleriföretag som arbetar med både ROT-projekt och företagsuppdrag i Storstockholm. Med fokus på kvalitet, service och arbetsglädje levererar de hållbara resultat och bygger långsiktiga kundrelationer.

Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobway AB (org.nr 556726-9518)
Breitenfeldsgatan 4 (visa karta)
115 24  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Tedrico

Kontakt
Rekryteringskonsult
Jeanett Zara
jeanett.zara@jobway.se
+46739435474

Jobbnummer
9878744

