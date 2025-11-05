Maker Hos Favo
2025-11-05
Bli en del av FAVO som Maker!
Gillar du mat, tempo och teamwork? Då kommer du trivas hos oss. Som Maker på FAVO är du hjärtat i köket, du ser till att våra rätter smakar lika bra som de ser ut. Du jobbar tillsammans med ett engagerat team som gillar när det går snabbt, men där kvalitet och glädje alltid kommer först.
Vad du kommer göra:
Laga och preppa mat enligt våra recept och rutiner.
Hålla köket rent, organiserat och säkert.
Hjälpa till med varumottagning och inventering.
Samarbeta tätt med kollegorna för att leverera mat som får folk att le.
Bidra till stämningen, vi gillar när det är energi i köket!
Vem du är:
Du har ett genuint intresse för mat och gillar att lära dig nya saker.
Du trivs i ett team, men kan ta eget ansvar.
Du har öga för detaljer och gillar när det är ordning och flyt.
Du är stresstålig, positiv och gillar högt tempo.
Har du kockutbildning, B-körkort eller erfarenhet från kedjeverksamhet är det meriterande!
Varför FAVO?
FAVO startade i Borås 2017 som Sveriges första virtuella restaurang. Vi lagar street food från grunden, levererar maten med el mopeder och bygger ett Community där alla är en del av något större.
Hos oss får du:
En trygg och rolig arbetsplats med unga, drivna kollegor.
Möjligheten att utvecklas och växa vidare internt.
En rolig kultur där jobbet tas på allvar, samtidigt som vi alltid ser till att ha kul!
Redo att haka på? Ansök idag och bli en del av FAVO-familjen!
Kolla in vår hemsida favo.se för mer information och följ oss på Instagram @eatfavo för att se vad vi håller på med!
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Claro Management AB
http://www.Favo.se
Favo
Kontakt
Elsa Johansson elsa@favo.se 070-715 70 83
9590934