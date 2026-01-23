Maintenance Technician

Drifttekniker / Maintenance Technician (Produktion/Industri)

Huvudsakliga arbetsuppgifter


* Drift, service och underhåll av tekniska fastighetsinstallationer såsom:

* Ventilation
* Värme och sanitet (VS)
* Övriga installationer inom fastigheten

* Löpande tillsyn, planerat underhåll och felavhjälpande underhåll.
* Service och underhåll av ventilationssystem, inklusive funktionskontroller och felsökning.
* Medverka i teknisk förvaltning och säkerställa att anläggningar och installationer fungerar effektivt och säkert.
* Genomföra och följa upp beställningar hos underleverantörer.
* Leda och delta i mindre projekt och uppdrag kopplade till fastighets- och anläggningsunderhåll.
* Bidra till förbättringsarbete och optimering av drift och rutiner.


Kvalifikationer


* Erfarenhet av drift och underhåll av ventilations-, värme- och fastighetstekniska installationer.
* Dokumenterad erfarenhet av:

* Felavhjälpande underhåll
* Planerat underhåll
* Service och underhåll av ventilationssystem

* God teknisk förståelse och förmåga att analysera och åtgärda tekniska problem.
* Erfarenhet av arbete i produktions- eller industrimiljö är meriterande.
* Vana att arbeta med externa entreprenörer, inklusive uppföljning och kvalitetssäkring.
* Förmåga att planera, driva och leda mindre projekt/uppdrag inom fastighetsunderhåll.
* Grundläggande IT-vana samt förmåga att dokumentera utfört arbete.

Personliga egenskaper


* Strukturerad och ansvarstagande.
* Lösningsorienterad med gott tekniskt intresse.
* Serviceinriktad och bra på att samarbeta.
* Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.

CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.

About CBRE Group, Inc.

CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com.

