Maintenance Technician
Cbre Gws Sweden AB / Driftmaskinistjobb / Malmö Visa alla driftmaskinistjobb i Malmö
2026-03-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cbre Gws Sweden AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Drifttekniker / Maintenance Technician (Produktion/Industri)
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Drift, service och underhåll av tekniska fastighetsinstallationer såsom:
* Ventilation
* Värme och sanitet (VS)
* Övriga installationer inom fastigheten
* Löpande tillsyn, planerat underhåll och felavhjälpande underhåll.
* Service och underhåll av ventilationssystem, inklusive funktionskontroller och felsökning.
* Medverka i teknisk förvaltning och säkerställa att anläggningar och installationer fungerar effektivt och säkert.
* Genomföra och följa upp beställningar hos underleverantörer.
* Leda och delta i mindre projekt och uppdrag kopplade till fastighets- och anläggningsunderhåll.
* Bidra till förbättringsarbete och optimering av drift och rutiner.
Kvalifikationer
* Erfarenhet av drift och underhåll av ventilations-, värme- och fastighetstekniska installationer.
* Dokumenterad erfarenhet av:
* Felavhjälpande underhåll
* Planerat underhåll
* Service och underhåll av ventilationssystem
* God teknisk förståelse och förmåga att analysera och åtgärda tekniska problem.
* Erfarenhet av arbete i produktions- eller industrimiljö är meriterande.
* Vana att arbeta med externa entreprenörer, inklusive uppföljning och kvalitetssäkring.
* Förmåga att planera, driva och leda mindre projekt/uppdrag inom fastighetsunderhåll.
* Grundläggande IT-vana samt förmåga att dokumentera utfört arbete.
Personliga egenskaper
* Strukturerad och ansvarstagande.
* Lösningsorienterad med gott tekniskt intresse.
* Serviceinriktad och bra på att samarbeta.
* Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628) Arbetsplats
Cbre Kontakt
Sara Tamadon Nejad Sara.TamadonNejad@cbre.com Jobbnummer
9783386