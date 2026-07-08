Maintenance Electrical
Volvo Business Services Aktiebolag / Elektrikerjobb / Skövde Visa alla elektrikerjobb i Skövde
2026-07-08
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Företagsbeskrivning:
Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Arbetsbeskrivning:
Elektriker till driftsäkerhet montering
Vill du vara med på vår fortsatta resa mot mer hållbara transportlösningar? Till Monteringen söker vi nu elektriker som tillsammans med vårt driftsäkerhetsteam vill jobba mot en störningsfri produktion och en anläggning i världsklass.Tjänsten innefattar felsökning av maskiner och utrustning, rotorsaksanalyser, dokumentation samt ständigt förbättringsarbete såväl internt inom driftsäkerhet som gentemot produktion. Driftsäkerhet är en viktig del av vår verksamhet så vi tror att du som söker intresserar dig för teknikutvecklingen inom ditt område och ser fram emot de utmaningar vår yrkesgrupp står inför.
Profilbeskrivning:För att lyckas i rollen bör du vara:- Flexibel och ha lätt för att samarbeta med olika typer av människor- Relationsbyggande med fokus på kunden och verksamheten- Ansvarsfull med en förmåga att driva uppdrag själv eller i grupp- Intresserad av personlig utveckling och gilla möjligheterna i förändringsarbete Kunskap och erfarenheter som efterfrågas:- Utbildad elektriker på gymnasienivå- Meriterande är erfarenhet som industrielektriker- Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift- Goda styrsystemkunskaper: Meriterande är utbildningar / erfarenhet i Siemens S7, Siemens Tia portal, Robotar och vision-system samt AGV-utrustningar
Vi erbjuder: Vi strävar efter mångfald och inkludering och välkomnar sökande med olika erfarenheter, bakgrund och kön. Omfattning: Tjänsten är tillsvidare, tillträde efter överenskommelse.Arbetstid: Tvåskift Varmt välkommen med din ansökan,
Ledare Kim Telin,Ledare Owe Gustavsson
Sista ansökningsdag 30 Augusti
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "32503-44300003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services Aktiebolag
(org.nr 556029-5197)
541 87 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Volvo Group Jobbnummer
9996820