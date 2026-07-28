Machine Operator
NKT HV Cables AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Karlskrona Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Karlskrona
2026-07-28
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy. Here, you will be part of an international engineering centre with advanced high voltage test halls, modern cable production and the cable laying vessel NKT Victoria. As Connectors, we collaborate to develop innovative technology that connects a greener and more sustainable world. NKT is headquartered in Denmark and operates in more than 30 countries.NKT - We connect a greener world. www.NKT.com.
Job description:Är du en strukturerad och engagerad person som vill arbeta som maskinoperatör i en växande industriverksamhet?
Nu söker vi maskinoperatörer inom lastning och omspolning till vår verksamhet i Karlskrona, där du får arbeta med avancerade kabelprocesser såsom lastning, omspolning och produktion i våra OS maskiner. Rollen är en viktig del av vår expansionsresa och du blir en del av ett engagerat team med stort engagemang och fokus på kvalitet.
Hos oss får du kombinera tekniskt arbete med utvecklingsmöjligheter i en global organisation som bidrar till den gröna omställningen. Vill du vara med och säkerställa hög kvalitet i en produktion där varje moment räknas?
Arbeta med avancerade maskiner
I rollen som maskinoperatör arbetar du med vår produktion inom kabeltillverkning, där du hanterar och övervakar maskiner såsom OS 70/60 samt utrustning för lastning och omspolning. Du ansvarar för att säkerställa ett effektivt och säkert produktionsflöde, med fokus på kvalitet och noggrannhet. Arbetet innebär både operativt maskinarbete och visst systemstöd i våra IT system, exempelvis MES, där du registrerar och följer upp operationer. Du blir en viktig del av ett team där samarbete, struktur och utveckling står i fokus.
I rollen ingår även följande ansvarsområden:
Köra och övervaka OS60/70 & Dollybase
Arbeta med lastning på diverse positioner
Säkerställa kvalitet i våra områden
Registrera data i MES och stämpla operationer
Bidra till ordning, struktur och förbättringsarbete
Tjänsten är placerad i Karlskrona och innebär arbete i 5 skift. Du blir en del av ett engagerat team och rapporterar till närmaste produktionsledare.
Kvalitet i varje moment
Som person är du engagerad, noggrann och trivs i en produktionsmiljö där struktur är viktig. Du motiveras av att arbeta i team och bidrar med en lösningsorienterad inställning samt intresse för att utvecklas i din roll. Du har ett praktiskt handlag och uppskattar att arbeta med maskiner, samtidigt som du har en förståelse för vikten av kvalitet och säkerhet.
Dessutom har du:
Erfarenhet av arbete inom kabel- eller industriproduktion
Grundläggande teknisk förståelse för maskiner och processer
Erfarenhet av skiftarbete
Grundläggande IT kunskaper, exempelvis MES eller liknande system
Förmåga att arbeta strukturerat och följa instruktioner
Erfarenhet av lödning eller hjullastare
Bidra till effektivitet och hållbarhet
På NKT värdesätter vi olika perspektiv och erfarenheter. Vi är övertygade om att mångfald främjar kreativitet och att en inkluderande arbetsmiljö skapar möjligheter för alla att blomstra. Du får möjlighet att utveckla dina färdigheter, samarbeta med engagerade kollegor och bidra till den gröna omställningen.Hos oss får du arbeta i en internationell miljö med tydligt fokus på utveckling och förbättring. Vi erbjuder goda möjligheter att växa inom verksamheten, både tekniskt och yrkesmässigt, samtidigt som du bidrar till en viktig del av framtidens energilösningar.
Vi går igenom ansökningar löpande, men vi rekommenderar att du skickar in din ansökan senast den 31 juli 2026. Utdrag ur belastningsregistret, alkohol- och drogtester, medicinska tester samt personlighetstester ingår i vår rekryteringsprocess.
Observera att svarstiderna kan vara längre än vanligt under sommarperioden.
Vänligen notera att vi med anledning av GDPR inte kan ta emot några ansökningar via e-post.
Fackliga representanter
IF Metall - Marcus Degerskär, +46 455 753 52
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8165-44342459". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 23 KARLSKRONA (KARLS) Jobbnummer
10014233