Machine Learning Specialist
2025-09-25
Rollbeskrivning
Vi söker en Machine Learning Specialist till ett uppdrag i Stockholm. Rollen innebär att förenkla produktionssättningen av AI- och ML-modeller genom att minska komplexiteten i skapandet av backendtjänster för prediktion och modellträning.
Du blir en viktig del i utvecklingen av SDK:er, plattformsfunktioner och verktyg för ML, samtidigt som du bidrar till drift och förvaltning av produktionskluster i Kubernetes.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Utveckla och förbättra SDK:er samt verktyg för ML-arbetsflöden.
Samverka med ML-ingenjörer, forskare och produktteam för att leverera skalbara plattformsfunktioner.
Driva projekt både självständigt och i team, ofta med nya teknologier.
Ansvara för drift och förvaltning av produktionskluster i Kubernetes, inklusive DevOps-relaterade uppgifter.
Utforma och dokumentera lösningar för ML-infrastruktur med fokus på driftsäkerhet, testbarhet och enkel förvaltning.Kvalifikationer
Minst tre års erfarenhet av att driftsätta ML-modeller i produktion.
Goda kunskaper i deep learning och algoritmer.
Erfarenhet av open source-ramverk som Hugging Face, Ray, PyTorch eller TensorFlow.
Övergripande förståelse för databehandling kopplad till ML.
Van vid agila arbetssätt och modulär kodstruktur enligt etablerade standarder.
Praktisk erfarenhet av att bygga och förvalta ML-system i produktion med Python, Scala eller liknande språk.
Meriterande
Förståelse för distribuerad träning med GPU:er och Kubernetes.
Start/Längd
Start: 2025-10-10
Längd: till och med 2025-12-31
Plats
Stockholm
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
