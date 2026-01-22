Ma/No åk 7-9 Orrholmsskolan
2026-01-22
Nu har du möjlighet att vara med och starta upp Karlstads kommuns nionde högstadieskola, Orrholmsskolan.
Hösten 2026 välkomnar vi våra första elever till årkurs 7. Det innebär att vi under det första läsåret kommer att ha möjlighet inom ramen för anställningen att bygga upp en stabil organisation och skolstruktur. Orrholmsskolan invigdes augusti 2024.
Orrholmsskolan är byggd i tre våningsplan och med praktiskt estetiska lokaler på nedre plan. Högstadiet kommer placeras översta våningen. Intill skolan finns en ny fullstor idrottshall.
Skolan ligger centralt men ändå i naturskön miljö. Orrholmsskolan omges av vänervikarna Orrholmsviken och Tullholmsviken och har nära till Stadsträdgården. Vill du läsa mer om skolan kan du göra det här: https://karlstad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/orrholmsskolan Dina arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Du möter elever i årskurs 7-9 och ansvarar för undervisningen i matematik och samtliga NO-ämnen.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper på skolan för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev. Att använda digitala verktyg är en naturlig del av undervisningen, och du förväntas skapa en varierad, utmanande och stimulerande lärmiljö.
Hos oss på Orrholmsskolan deltar du i ämnes- och arbetslag, reflekterar tillsammans med kollegor och bidrar aktivt till undervisningsutveckling och en trygg lärmiljö. Undervisningen planeras i arbetslag där ni regelbundet utbyter erfarenheter, skapar samsyn och utvecklar metoder tillsammans. Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare i ämnet Matematik och NO mot åk 7-9. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare. Du är tydlig i ditt ledarskap och är duktig på att kommunicera. Detta genom att du håller konsekvent ordning och rutiner så att elever vet vad som förväntas och snabbt fångar upp oro eller avvikande beteenden genom att agera lugnt och konsekvent. Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete.
Du har ett undersökande förhållningssätt till din praktik och anpassar undervisningen utifrån elevgruppens behov. Du kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Du har förmåga att utveckla din undervisning utifrån evidensbaserad forskning samt god vana av och kännedom om digitala verktyg.
Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
