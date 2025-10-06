M79/M67 söker nu fler timanställda
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Huddinge Visa alla undersköterskejobb i Huddinge
2025-10-06
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
På Psykiatri Sydväst har vi sju heldygnsvårdsavdelningar med olika uppdrag, där samarbete mellan avdelningarna är en självklar del av vårt arbete.
Vår vård präglas av ett personcentrerat förhållningssätt och vi arbetar enligt konceptet Safewards. Här finns tid för reflektion och vi erbjuder löpande kompetensutveckling.
Vi har frågat klinikens medarbetare vad som gör det attraktivt att arbeta här. Läs deras svar här: 10 skäl att jobba på Psykiatri SydvästPubliceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i team som består av patient, sjuksköterska och läkare. Vi arbetar aktivt med vårdplaner och patienters delaktighet i sin vård. Som undersköterska kommer du ha en viktig roll att tillsammans med teamet planera, utföra och utvärdera omvårdnadsarbetet.
Vården bedrivs både enligt HSL och LPT.
M79 är specialiserade på patienter med depression samt äldrepsykiatri och M67 är inriktat främst mot patienter med autism och OCDKvalifikationer
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska. Inriktning och/eller erfarenhet av psykiatrisk vård är meriterande, och intresse att arbeta med patienter med psykisk ohälsa är ett krav.
Vi ser gärna att du som söker kan arbeta minst 6-7 pass per månad.
Om Psykiatri Sydväst
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken och präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Läs mer om Psykiatri Sydväst här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Intermittent Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6060". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Sydväst, Heldygnsvårdssektionen Jobbnummer
9542136