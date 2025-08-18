LVM-förebyggare till Enhet Vuxen
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Enhet vuxen är en enhet inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg. Att arbeta hos oss innebär ett kvalificerat utredningsarbete som präglas av bra bemötande, rättssäkerhet och den sökandes behov i centrum.
Arbetsgruppen på enheten består av ett mottagningsteam, ett team med vuxenhandläggare som arbetar med skadligt bruk och beroende, hemlöshet samt våld i nära relation (VINR), ett team med handläggare för ekonomiskt bistånd, en dödsbohandläggare, och administratörer. Gruppens arbete leds av enhetschef och två förste socialsekreterare.
Vi arbetar med att utveckla vårt interna och externa samarbete med väsentliga aktörer. Hos oss arbetar vi utvecklande och stärkande med medborgarens behov i centrum genom ett rättssäkert arbete av högsta kvalité. Vi arbetar med att se individen och skapa en helhetssyn och stärka den enskilde i att leva ett självständigt liv. Nu satsar enhet vuxen på att ytterligare stärka det förebyggande arbetet som vi bedriver för medborgarna i Mjölby kommun genom att söka en LVM-förebyggare.
Är du en ansvarsfull och driven lagspelare som brinner för ett förebyggande socialt arbete och med ett positivt förhållningssätt som tycker om utveckling?
I uppdraget som LVM-förebyggare ingår att arbeta uppsökande och förebyggande med vuxna personer bosatta i Mjölby kommun. I uppdraget förväntas du bidra till att bygga upp den LVM-förebyggande tjänsten och verksamheten genom tidigare erfarenheter, beprövad kunskap och i samverkan med interna och externa aktörer. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen och lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Du förväntas kunna arbeta flexibelt utifrån behoven hos våra medborgare.
Som LVM-förebyggare arbetar du tätt och nära dina kollegor på enhet vuxen, men även med kollegor inom individ och familjeomsorgens andra enheter liksom kollegor från andra delar av Mjölby kommun. Du möter medborgaren på dennes arena och genom att bygga relationer och skapa förtroende ser du personens individuella behov och uppmärksammar dennes önskemål om stöd och hjälp. Som förebyggare arbetar du upp ett stort kontaktnät med både enskilda personer och samverkanspartners för att erbjuda klienten ett professionellt kunskapsbaserat socialt arbete.
LVM-förebyggaren är en nyckelperson i kommunen och arbetar aktivt för att knyta ihop inblandade parter och verksamheter, statliga och privata aktörer samt ideella organisationer för att gemensamt arbeta mot uppsatta mål tillsammans med medborgaren.
Du får möjlighet att utföra praktiskt socialt arbete i mötet med medborgaren samt möjligheter att engagera dig i olika arbetsuppgifter som främjar såväl verksamhetens som din egen utveckling. Du är länken mellan medborgaren, Region Östergötland och Mjölby kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lämplig utbildning exempelvis socionom eller beteendevetenskaplig kandidatexamen, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
I tjänsten krävs det att du har B-körkort. Du har erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer med ett skadligt bruk och beroende och personer med psykisk ohälsa. Du har erfarenhet av handläggning och kunskap kring Socialtjänstlagen samt LVM.
Det är meriterande om du tidigare arbetat med vuxenhandläggning. Även kunskap och erfarenhet av att arbete med MI är meriterande. Erfarenhet av arbete utifrån och/eller fördjupad kunskap om offentlighets och sekretesslagen (OSL) är också meriterande.
Du har ett gott bemötande och förståelse för de människor du träffar. Du har lätt att förhålla dig till nya omständigheter eller förutsättningar och du ser lösningar och kan motivera till förändring i olika kontexter. För att trivas i rollen är det viktigt att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du måste kunna agera självständigt och snabbt i kommunikation med dina kollegor.
Som person är du prestigelös, ansvarstagande och flexibel. För uppdraget är det viktigt att du är trygg i dig själv och har ett professionellt förhållningssätt. Vi ser vidare att du är en person som har lätt för att knyta kontakter med andra människor och skapa förtroende samt upprätthålla goda relationer.
Du har förmågan att hålla presentation, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling. Du har därför förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende.
Vi erbjuder:
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
