Lv 6 Sofu
2026-02-19
Har du en akademisk examen och vill bli officer inom luftvärnet?
Du som har en akademisk examen på 180 högskolepoäng (varav 15 poäng examensarbete) och som uppfyller nedanstående kvalifikationer kan söka en anställning som officer (OF) eller som specialistofficer (SO) utan att först ha genomfört officersutbildning. I anställningen ingår upp till 20 månaders studier, Särskild Officersutbildning (SOFU), med
lön. När du är klar med studierna inleds tjänstgöringen på Luftvärnsregementet Lv 6 i Halmstad.
Lv 6 är en del av armén och arbetar från marken - men med luften som det huvudsakliga arbetsområdet. Övervakningen av luften sker med hjälp av radar och i samarbete med flygstridskrafterna. Luftvärnsregementet uppgift är att bevaka och skydda luftrummet från hot både nationellt och internationellt. Luftvärnet står inför stora och expansiva förändringar inom såväl personal, materiel och utbildningsplatser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Din huvuduppgift som officer är att leda militära operationer genom att föra befäl för krigsförband eller arbeta i staber som stabsofficer eller chef. Du jobbar med att leda och utveckla andra, du är en ledare med ansvar för personal och verksamhet. Som ledare är du initiativrik och kan motivera och inspirera andra. Som fackman utvecklas du inom ditt kompetensområde med möjligheter till karriär i en stor palett av andra kompetensområden såsom t.ex. utbildning, utveckling, ledning av operationer eller långsiktig planering med flera. Detta är jobbet för dig som vill ha en omväxlande vardag med en blandning av trupputbildning, truppföring och administrativ tjänst. Vanligtvis påbörjas tjänstgöringen (efter genomförd utbildning) på plutonsnivå där du ofta är en del i utbildningen av värnpliktiga.Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
• Akademisk utbildning om minst 180 hp från universitet eller högskola samt skriftligt examensarbete om minst 15 hp. Utländsk examen ska vara validerad av UHR.
• Godkänd militär grundutbildning (värnplikt/GU) i Sverige
• Genomförd gruppbefälsutbildning vid Försvarsmakten med godkänt resultat
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort (för manuell växellåda)
Meriterande
• Akademisk utbildning med teknisk inriktning
• Erfarenhet av funktionen luftvärn
• Erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning om Officer.
• Chefs- och ledarerfarenhet från yrkeslivetDina personliga egenskaper
Du är en person som tar ansvar och söker och driver dina arbetsuppgifter. Du är samarbetsorienterad och löser problem utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet kräver god stresstålighet, förmåga att växla tempo och hög samarbetsförmåga. Du ser samband i komplex information och har förmågan att kunna prioritera och använda logiskt tänkande bland dina uppgifter. Du har pedagogisk förmåga och är en förebild som gillar att leda människor till att samarbeta och prestera sitt bästa.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
• Rekryteringsprocessen innehåller bland annat prövning hos Plikt- och Prövningsverket (PPV). Vid denna prövning genomför du olika typer av fysiska tester men även intervju med psykolog och läkare.
• Om du går vidare i rekryteringen efter PPV tester, så kommer du att genomföra intervjuer och säkerhetsprövning vid Lv 6.
• Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
• Arbetsort: Halmstad. Dock ingår att man kan beordras att tidvis tjänstgöra på annan ort, och även utomlands.
• Tillträdelsedatum: vecka 31 för utbildningen som startar måndag vecka 32 i Stockholm (för OF), och tillträde vecka 33 för utbildningstart vecka 34 i Halmstad (för SO).
• Lön: från 31000 kr.
• Om anställning sker som OF eller SO grundas dels på resultat från tester på PPV samt Lv 6 bedömning om dina chefs- och ledaregenskaper.
Information om rekryteringsprocessen:
Jonas Hedenlund, g1-lv6@mil.seFacklig kontakt
OFR/O, Axel Tanner
SEKO, Jörgen Stehn
OFR/S, Senadin Sela
SACO, Patrik Hansén
Samtliga kontaktpersoner nås via växeln på 010 825 10 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-25. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna anställning.
Bifoga även intyg om:
• Akademisk utbildning om minst 180 hp från universitet eller högskola samt skriftligt examensarbete om minst 15 hp.
• Godkänd militär grundutbildning (värnplikt/GU) i Sverige.
• Genomförd gruppbefälsutbildning vid Försvarsmakten med godkänt resultat
• B-körkort
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
