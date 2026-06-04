Lunchkockar sökes!

R.M recruit AB / Kockjobb / Malmö
2026-06-04


Visa alla kockjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos R.M recruit AB i Malmö, Vellinge, Skurup, Helsingborg, Ystad eller i hela Sverige

Vi söker lunchkockar till Malmö/Lund.
Är du serviceinriktad, självgående och brinner för matlagning? Skicka din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: kontakt@rekryteramera.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lunchkock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
R.M recruit AB (org.nr 559498-6506), http://www.rekryteramera.se
214 20  MALMÖ

Arbetsplats
R M recruit AB

Jobbnummer
9947791

Prenumerera på jobb från R.M recruit AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos R.M recruit AB: