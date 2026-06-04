Lunchkockar sökes!
R.M recruit AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-06-04
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eller i hela Sverige
Vi söker lunchkockar till Malmö/Lund.
Är du serviceinriktad, självgående och brinner för matlagning? Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: kontakt@rekryteramera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lunchkock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R.M recruit AB
(org.nr 559498-6506), http://www.rekryteramera.se
214 20 MALMÖ Arbetsplats
R M recruit AB Jobbnummer
9947791