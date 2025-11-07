Lunchkock till Café Giron
2025-11-07
Café Giron är en nystartad verksamhet som kommer erbjuda restaurang, café och konditori i centrala Kiruna. Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad lunchkock som vill vara med och skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster från start. Vi söker dig som har ett öga för detaljer, kan arbeta självständigt, har ett genuint intresse för service, är ansvarsfull, noggrann och trivs i ett högt tempo. Som lunchkock på Café Giron kommer dina huvudsakliga uppgifter att vara att ansvara för tillagning av lunch till vår lunchbuffé och tillaga mat på beställning från vår meny. Vår lunchbuffé kommer mestadels bestå av svensk husmanskost.
Relevant utbildning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder en möjlighet att vara med i uppstarten av ett nytt café och arbetsschema enligt 7/7-skift, vilket innebär att du arbetar sju dagar och är ledig sju dagar.
Har du en stor passion för matlagning? Välkommen med din ansökan!
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: ase@nutti.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nutti Sami Siida AB
(org.nr 556578-7032) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9593708