Lunchkock
2025-09-04
Spill saluhall & eatery är ett all day koncept med restaurang, delikatessbutik, café, bageri och cateringverksamhet. Utöver detta bemannar vi Hjalmar Lundbohmsgården, Bolagshotellet samt Ingenjörsvillan åt LKAB i Kiruna där vi ansvarar för deras konferenser, luncher, middagar och logi. Hjalmar Lundbohmsgården drivs som museum och café med möjlighet till luncher och middagar för slutna sällskap.
Vår befintliga lunchkock söker sig vidare för nya utmaningar och vi behöver nu hitta en ersättare.
Vi söker dig som vill ansvara för dagens lunch hos oss. Du får vara med och sätta menyerna, tar hand om upplagning och servering tillsammans med övriga teamet.
Vi söker dig som gärna har något års erfarenhet från restaurangkök, som gärna provar nya rätter men känner dig trygg med klassiker. Tempot kan periodvis vara högt och mycket händer på kort tid. Arbetstiden är i utgångsläge måndag-fredag fm men erbjuder även möjlighet att göra inhopp på kvällar och event om intresse finns.
Vi erbjuder en arbetsplats som ännu är "ung" där alla rutiner fortfarande inte sitter som flytande vatten men med en ambition om att alltid leverera med hög kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: spill@spillmer.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spis i Kiruna AB
(org.nr 556898-7076)
Lastvägen 54 (visa karta
)
981 38 KIRUNA Arbetsplats
Spill saluhall & eatery Kontakt
Johan Lans johan.lans@spiskiruna.se Jobbnummer
