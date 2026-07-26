Lunch restaurang söker diskare

Gillar du att jobba i ett högt tempo och vara en viktig del av ett kök? Vi söker nu en diskare som kan arbeta vardagar 08–14. Du behöver ingen tidigare erfarenhet – det viktigaste är att du är pålitlig, positiv och kan kommunicera på enkel svenska eller engelska. Dina uppgifter • Disk och rengöring • Hålla ordning i köket • Hjälpa till där det behövs Start måndag den 3:e augusti. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi tar endast emot ansökningar via mejl. Vänligen skicka ditt CV till Ernestorestaurang@gmail.com På grund av hög arbetsbelastning har vi inte möjlighet att ta emot frågor eller ansökningar via telefon.