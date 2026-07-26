Lunch restaurang söker diskare

Yi Luo Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Täby
2026-07-26


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Gillar du att jobba i ett högt tempo och vara en viktig del av ett kök? Vi söker nu en diskare som kan arbeta vardagar 08–14.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet – det viktigaste är att du är pålitlig, positiv och kan kommunicera på enkel svenska eller engelska.
Dina uppgifter
• Disk och rengöring
• Hålla ordning i köket
• Hjälpa till där det behövs
Start måndag den 3:e augusti.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Vi tar endast emot ansökningar via mejl. Vänligen skicka ditt CV till Ernestorestaurang@gmail.com
På grund av hög arbetsbelastning har vi inte möjlighet att ta emot frågor eller ansökningar via telefon.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: ernestorestaurang@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Yi Luo Restaurang AB (org.nr 556932-9674)
Propellervägen 4 A (visa karta)
183 62  TÄBY

Kontakt
Liang Bo
ernestorestaurang@gmail.com
0735018088

Jobbnummer
10011624

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