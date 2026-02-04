Lunch Hovmästare till Pava
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pava Gruppen AB i Stockholm
Hovmästare till Restaurant Pava
Restaurang Pava växer - och nu letar vi efter en engagerad hovmästare som vill bli en del av vårat lunchteam.
Restaurang Pava är en modern och trivsam mötesplats där god mat och personlig service står i centrum. Vi har en avslappnad men professionell atmosfär där både gäster och personal ska känna sig hemma.
Som hovmästare hos oss blir du ansiktet utåt - du välkomnar våra gäster, placerar dem, hjälper till under servicen och bidrar till att skapa en varm och välkomnande upplevelse.
Vi letar efter dig som älskar mötet med gäster, har ett naturligt ledarskap och trivs i en levande restaurangmiljö där kvalitet, tempo och stämning går hand i hand.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Välkomna och placera gäster samt hantera bokningar
Kunna effektiv utnyttja restaurangens ytor för att optimera gästflödet
Leda och motivera servispersonal under arbetspassen
Säkerställa hög service- och kvalitetsnivå
Bidra till en positiv stämning både för gäster och personal
Svara i telefon och planera bokningar
Vi söker dig som
Har erfarenhet av rollen som hovmästare eller liknande ledande position inom restaurang. Minst två års erfarenhet inom branschen
Känner sig trygg i service, är stresstålig, lösningsorienterad och gillar tempo
Har god kommunikationsförmåga och kan leda med tydlighet och värme
Talar svenska och engelska (ytterligare språk är meriterande)

Publiceringsdatum: 2026-02-04

Om tjänsten
Omfattning: Deltid 50 procent - (enligt överenskommelse)
Arbetstider: Rollen är huvudsakligen för lunch men man kan behövas vissa kvällar
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Möjlighet att påverka och utvecklas i rollen
Upplärning och vidare träning inom service, mat och dryck
Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: ricardo@pavagruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare till Pava". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pava Gruppen AB
(org.nr 559317-8642)
Malmskillnadsgatan 34 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Kontakt
Restaurangchef
Ricardo Castelbon ricardo@pavagruppen.se Jobbnummer
